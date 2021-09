Fuertes vientos causaron destrozos y suspensión de clases en la Costa Atlántica

Sociedad Un temporal produjo destrozos en el sudeste de Córdoba

La sudestada golpeó con dureza la costa atlántica bonaerense: En Villa Gesell se llevó el techo de la recordada discoteca Savage, muy popular en las décadas de los 80 y 90

Se voló el techo de una pizzería en Mar de Ajó



El hecho ocurrió en un restaurante ubicado en Marano y Peatonal de la localidad balnearia, quedó grabado y se puede ver el fuerte impacto de la chapa cayendo sobre la calle.

Toda la zona está en alerta naranja, pero a las lluvias se sumaron los fuertes vientos del este y sudeste.Rodrigo Goncalvez, director de Defensa Civil de Mar del Plata, dijo a Télam que en esa ciudad se registraron caída de árboles y columnas de alumbrado público, junto a voladura de techos de viviendas mientras que hay sectores puntuales sin energía eléctrica.El ejecutivo municipal decidió suspender las clases del turno mañana de este jueves en Mar del Plata, debido al temporal de viento y lluvia que azota a la ciudad balnearia bonaerense.Dicha medida se tomó "dado el alto riesgo de circulación que hay por la previsibilidad meteorológica", informó el municipio que encabeza Guillermo Montenegro.En el Partido de la Costa también se suspendieron las clases para hoy a al registrarse fuertes vientos y 90 milímetros de agua caída.Agustín Giacchetti, director de Defensa Civil de esa localidad, dijo que "hubo voladuras de techos, caída de árboles y sectores sin energía eléctrica, mientras que se tuvo que evacuar a una familia y dos se autoevacuaron en la localidad de Mar de Ajó"."Afortunadamente la altura del mar por ahora no es tan elevada, lo que permite que escurran las aguas, aunque este temporal continuará durante toda la madrugada, mientras que no hay servicio eléctrico en distintas zonas", aseguró Giacchetti.En Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera dijo al canal TN que se registraron voladuras de techos en la zona del boulevar y la costa" y remarcó que hasta el momento "no hay heridos ni evacuados".En Pinamar, el intendente Martín Yeza, escribió en su cuenta de Twitter que "empieza la peor parte de la sudestada: fuertes vientos que ya han producido caídas de árboles, y se espera la caída de más de 100 milímetros de agua"."Están activos y trabajando desde temprano los equipos de servicios urbanos, seguridad y defensa civil y en alerta los bomberos voluntarios, así como los equipos de la guardia", señaló el jefe comunal.