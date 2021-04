“La lucha no fue en vano”, dijeron excombatientes en Colonia Avellaneda

Video: Se realizó en Colonia Avellaneda el acto por el 39º aniversario de la gesta de Malvinas

Se realizó en Colonia Avellaneda el acto por el 39º aniversario de la gesta de Malvinas. El intendente, Ariel Weiss, expresó que “estamos dando varios agasajos a un sinfín de sentidos de partencia con los que contamos en nuestra localidad, ya que tenemos la hija de un caído y vamos darles una gran caricia a cada uno de los veteranos de Malvinas que habitan nuestra ciudad”.En tanto, el ex combatiente Mario Ceballos contó aque “participé con el Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia. Para nosotros Malvinas es todos los días. Acá siempre tuvimos la iniciativa de honrar a nuestros héroes y hoy lo podemos plasmar”.Acotó que “es un sentimiento diario, que se vive permanentemente. Es imborrable, por nuestra sangre corre ese fervor patriótico, que nos hace recordar que la lucha no fue en vano. No juzgamos quien gobernaba, solamente teníamos que cumplir una misión y lo hicimos bien. La historia lo dirá”.Por su parte, Luis Ramírez manifestó que “estuve desde el primer momento del desembarco. Hoy recordamos los 632 compañeros que quedaron en el cielo, la tierra o el mar. Es un orgullo como seres que vivimos al continente tratar de rendirles este homenaje a ellos que dieron su vida en pos de conseguir algo después de 150 años de la usurpación”. Recordó que 12 horas antes del desembarco tuvimos que soportar un tremendo temporal.Raúl Oscar Celis dijo que estuvo en el Grupo de Artillería 3. Remarcó que “estuvimos combatiendo todas las noches” y “hoy vivimos con mucha tristeza porque dejamos 632 compañeros que dieron la vida por la Patria. Por eso hoy es un día muy especial para nosotros”.Como mensaje para la ciudadanía expresó que “así como esos 632 que quedaron allá, ellos también pueden colaborar tratando de no olvidar a esa gente que dejó la vida por la Patria”.Mercedes Vallejos madre de un veterano de guerra señaló que “él estuvo combatiendo y gracias a Dios volvió. Hoy no lo tenemos porque luego sufrió un accidente”.Se trata de Jorge Aumassanne y “lo que nos contaba era muy triste. Cuando podía mandaba cartas. Algunas se recibían, otra no”.“Vivíamos en Buenos Aires. Él terminó el Servicio Militar y a los dos meses los convocaron. Fue muy duro. Sabíamos que nos mentían”, manifestó aAsimismo, la hija del Rodolfo Manuel de la Colina, quien falleció en combate, expresó que “como familiares tenemos muchos nudos en la garganta, pero lo importante es que el pueblo argentino tiene que entender que se mueren si los olvidamos”.