Su hija murió al no conseguir donante de médula: ella lo hizo y salvó una vida

Viven en la localidad entrerriana de Libertador San Martín.Lejos de que esta terrible pérdida las aplacara, sumaron fuerzas yEnpara decirme que era compatible con una persona totalmente desconocida y la única información que me dieron fue que vivía en el exterior.", confió.Contó que "la satisfacción que te da es enorme. Cuando me llamaron fue 'remover' un poco lo que nos había pasado en mi familia. Pensar que otras familias podían seguir felices con su ser querido, s, dijo. "Te sacan sangre para verificar que no tengas ninguna enfermedad que le puedas pasar al paciente. Mi extracción fue periférica, me pusieron un catéter en la zona de la clavícula, estuve internada unas cinco horas en el Hospital Alemán, me atendieron muy bien, y cuando me dijeron que mi médula 'ya estaba en viaje' para realizarse el procedimiento sentí una satisfacción enorme", manifestó."No sentí molestias, no te pasa nada en el cuerpo. Médicos se comunican conmigo cada tanto, para preguntarme cómo estoy, si me sentí rara, pero no he sentido nada", afirmó.Relató queHablamos casi todos los días, y nos gustaría poder conocernos en algún momento, con él, su familia. Están muy agradecidos".", pidió Barbi.Romina entendió que ", que tenés que estar internado o que tenés que hacerte alguna cirugía y no es así. Me parecía que debería haber más información. Sólo es ir a anotarte en el registro, donar sangre y luego, esperar si alguien te necesita".Cada día se conocen más casos, hay chiquitos, hay bebés, hay gente grande, nadie está exento que le pueda pasar", destacó.