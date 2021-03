Comienza la vacunación a docentes en Rosario: inocularán a 650 por día

El galpón 13 del Parque a la Bandera será el epicentro de un nuevo operativo de vacunación impulsado por el gobierno santafesino. Ayer, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció que este miércoles comenzará el plan de vacunación a los docentes de la provincia. Se funcionará en dos turnos y con capacidad para unos 650 maestros al día, con 6 puestos de vacunación simultáneos.En Rosario los docentes deberán concurrir al Galpón 13 del Parque a la Bandera, mientras que en la capital provincial el punto vacunatorio será en el Centro de Educación Física número 29, situado en avenida Galicia y Las Heras.Los otros lugares en la provincia ya definidos serán el hospital de Reconquista, el Auditorio, en Venado Tuerto, una carpa especial montada en el hospital de Rafaela.La Casa Gris aguarda la llegada de 37.800 dosis producidas en China, que la administración federal asignó a docentes, no docentes y al personal educativo en general.Perotti, explicó que la idea es que “el docente tenga la posibilidad, en horarios que podamos extender al máximo posible”, porque “el deseo es vacunar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible”.Es por ello que el Ministerio de Salud santafesino dispuso funcionar en doble turno: mañana y tarde, con un rango de capacidad vacunatoria diaria en el Galpón 13 de unos 650 docentes, sobre un total estimado de unos 40 mil maestros públicos y privados que corresponden a la Delegación VI.A este universo corresponde desagregar a docentes titulares e interinos (sin contar reemplazantes) y asistentes escolares (esto incluye Rosario, Constitución y San Lorenzo) de escuelas públicas de gestión oficial, que componen unos 25 mil de este total.Es más, ya se definió que los equipos que comenzarán con el personal educativo son aquellos que ya participaron en el operativo de vacunación en los 431 geriátricos habilitados en la provincia: lo que en capacidad y logística involucrará a 100 voluntarios, enfermeros y técnicos.En relación a las irregularidades en la vacunación presentadas en el norte provincial, Perotti fue consultado por su decisión de pedirle la renuncia al director del Hospital de Reconquista, Fabián Nuzzarello. “Había instrucciones claras a todos los efectores y no vamos a tolerar ninguna alteración, por mínima que sea”, advirtió en referencia a que fueron vacunadas personas vinculadas a miembros del Consejo Administrativo del hospital sin ser población objetivo.Con expectativa y luego de algunos ajustes producidos ayer, sigue su curso la vacunación a mayores de 90 años en el predio de la ex Rural. La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, admitió estar muy emocionada al considerar que “empezamos a vacunar a los que nos cuidaron”, aseguró.La funcionaria señaló que la ex Rural tiene capacidad para vacunar a 3 mil personas por día. “Teniendo en cuenta que los mayores tienen más ansiedad y requieren mayor tiempo de atención, solamente se dieron 1.200 turnos, es decir menos de la mitad”.Para hoy y en función de la coordinación para no demorar las colas de pacientes se otorgarán 400 turnos para evitar congestiones. “Al final del día veremos cuántos abuelos asistieron. Algunos no confirmaron, otros avisaron que estaban postrados y, como hicimos con los geriátricos, veremos de vacunarlos a domicilio. Hoy estaban las sillas de rueda a disposición”, precisó.El dispositivo incluyó la formación de burbujas de diez personas. Lo hicimos así porque la vacuna Covishield de Astra Zeneca Oxford, tiene ampollas de diez dosis. Entonces hay que armar grupos. De todas maneras en la provincia hemos sido muy cuidadosos”, agregó. La funcionaria recordó que los mayores de 90 años que no puedan acudir a la ex Rural deberá hacer constar que requieren asistencia domiciliaria. “Pedimos un uso responsable de ese servicio”, dijo MartoranoSe estima que en Santa Fe hay registradas 17 mil personas con más de 90 años, pero anotados hay unos 6 mil. “Con las vacunas que hay; se pueden cubrir”, indicó.Hasta ayer, en Rosario había anotados 2.800.Cuando se termine con ese turno, el gobierno santafesino tiene previsto avanzar con los mayores de 80 años, que totalizan unos 58 mil en Rosario.Para hoy está previsto que arriben a Santa Fe 37.800 vacunas Sinopharm, para ser distribuidas en la provincia de acuerdo al padrón del Ministerio de Educación.Mientras tanto, en el Galpón 17 se sigue con las últimas líneas de salud (odontólogos, kinesiólogos, farmacéuticos, consultorios privados). Hasta ayer, relevados en todo el territorio había unos 82 mil vacunados.Según datos aportados por el Monitor Público de Vacunación de la Nación, en Santa Fe hasta ayer había 135.100 dosis, de las cuales 59.983 corresponden a la primeras dosis ya aplicadas y 21.941 a las segundas dosis. Esto hace un total de 81.924 dosis que se colocaron en la provincia. (La Capital)