Tiene 105 años y recibió la vacuna: “Es una defensa contra el virus", dijo

La alegría de Marta



Poco después de las 9 comenzó este lunes el operativo de vacunación contra el coronavirus para las personas mayores de 90 años en la ciudad de Rosario. Se realiza en el predio de la ex Rural, en el parque Independencia, que se transformó en un vacunatorio gigante.Quienes deban aplicarse la vacuna contra el Covid-19 deben ingresar por el portón ubicado en Oroño y 27 de Febrero. Por razones obvias, los mayores de 90 años pueden estar acompañados por un adulto y antes de entrar al vacunatorio se les toma la temperatura corporal y deben colocarse alcohol en gel en las manos.También se implementó un dispositivo especial para los que no puedan movilizarse. Según estimaciones de las autoridades sanitarias serán cerca de mil personas las que serán inoculadas entre hoy y mañana. Se estima que los docentes comenzarán a ser convocados a partir del miércoles o jueves.Marta tiene 105 años y fue la inoculada más longeva de esta mañana en Rosario. Se anotó en el registro provincial y le dieron turno para este lunes en el predio de la ex Rural.Consultada sobre la vacunación, dijo que nunca tambaleó su voluntad de inocularse porque “pienso que es una defensa contra el virus”. El brillo de los ojos arriba del barbijo, lo confirmó.

La vacunación en Rosario se realiza con la Covidshield en dos sedes: en el Centro Municipal de Distrito Noroeste (Provincias Unidas Bis 150), de 8 a 12 y de 13 a 18; y en el predio que ocupaba la Ferial La Rural (Oroño 2493), de 8 a 13.El de la ex Rural es el más grande con 30 puestos de vacunación. El CMD Noroeste cuenta con cinco.