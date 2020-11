"Picadito" en honor al Diez y el lamento de hinchas que no llegaron a despedirlo

Como consecuencia de los incidentes que se registraron en las afueras de Casa Rosada, la familia del Diez decidió terminar el velorio. El cortejo fúnebre partió, cerca de las 17:30 hacia el cementerio con los restos de Diego Armando Maradona."Creo que era la mejor manera de despedirlo, él se fue y organizamos un partidito.", comentó alegre un hincha aPersonas llorando, riendo y cantando", deambulaban por las calles que rodea a Plaza de Mayo en Buenos Aires. Algunos sin comprender, otros sin querer creer que el más grande del fútbol partió a "un lugar mejor" y no pudieron darle un último adiós.- "El velorio tendría que haber durado tres días. Se murió el Diego, es como cuando se murió Perón, expresó dolido un hincha a"No pudimos entrar a despedirlo.", dijo.-"No pude entrar a verlo, porque llegamos medio tarde. Con todo respeto, creo que la familia tendría que haber dejado que dure más tiempo la despedida, porque miles de personas no lo pudimos ver y estuvimos presente", reclamó otro fanático aToda la vida le quise dar la `´ por lo que nos dio. Tengo un dolor en el alma por su muerte, con mi familia somos de Chacarita, pero el Diego no tiene otra bandera que no sea la de Argentina", dijo.Y agregó "en el `86 me hizo feliz., siempre se enfrentó a los más poderosos".", finalizó un fanático del Diez.