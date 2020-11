Último adiós a Diego Maradona: el cortejo fúnebre rumbo al cementerio

Con un operativo de seguridad desbordado y ante los incidentes que se registraron, cerca de las 17 finalizó el velatorio de Diego Armando Maradona en Casa Rosada. Tras ello, se realiza su traslado hasta el cementerio privado Jardín de Bella Vista, donde será enterrado.

Horas antes, pasadas las 15.30 debieron retirar el féretro por los disturbios en las calles y tuvieron que evacuar a la familia.Luego de que Gobierno informó que el velatorio se extendería tres horas (de las 16 a las 19) por la cantidad personas que esperaban para entrar, comenzaron los incidentes más serios, que incluyeron gases lacrimógenos en la entrada de la Casa Rosada y balas de goma en los alrededores de la Plaza de Mayo.Tal fue el descontrol, que parte de los fanáticos ingresaron a la Rosada por Balcarce 24, que era la salida prevista del velatorio, y coparon el Patio de las Palmeras. Incluso, algunos usaron la fuente que está en el patio para refrescarse ante los efectos de los gases.Pero el desborde no se ciñó sólo a la Plaza de Mayo y los alrededores la Casa de Gobierno, también hubo disturbios en la zona de 9 de Julio, donde los fanáticos le arrojaron piedras a la Policía, que reprimió la situación con balas de goma y camiones hidrantes.Las puertas de la Casa Rosada se abrieron con puntualidad a las 6 de la mañana de este jueves para despedir a Diego Armando Maradona, quien murió el miércoles a los 60 años. En medio de la despedida, hubo incidentes en avenida de Mayo y 9 de Julio.Ahora, resta saber a qué hora saldrá el cortejo fúnebre desde Balcarce 50. Según informó el Gobierno, está previsto que recorra Avenida de Mayo, luego 9 de Julio, hasta la subida a la autopista, para que puedan entrar a despedirlo.Tras la despedida íntima de su familia y de un grupo cercano, entre los que se encontraban futbolistas, ex jugadores como Mascherano y Goycochea, los campeones del mundo de 1986 y hasta el barra brava de Boca y procesado por la Justicia, Rafael Di Zeo, comenzaron a ingresar a la Casa de Gobierno quienes quieren darle el último adiós al Diez.Pasado el mediodía, la fila de gente que esperaba ingresar a la Casa Rosada no paraba de crecer y ya ocupaba más de 20 cuadras: desde la avenida de Mayo llegaba hasta l a 9 de julio y, luego, se extendía hasta Juan de Garay.Minutos después de las 13, la Policía cerró la fila en la avenida de Mayo y 9 de julio, comenzó a informar que las puertas de la Casa Rosada se cerrarán a las 16 y nadie más podrá ingresar. Sin embargo, la gente continúa llegando sin hacer caso al anuncio. Por eso, el Gobierno buscaba que el velorio se extienda el horario, pero la familia se mantenía firme con esa hora de cierre.En medio de esas negociaciones, a las 14 la policia cortó la fila en Av. de Mayo y 9 de Julio y se desataron incidentes y corridas. El peor final en medio del emotivo adiós al máximo ídolo del fútbol argentino.Un amplio cordón de Infantería de la policía de la Ciudad bloqueó el paso y disparó balas de goma al aire, mientras un grupo aislado de personas les lanzaba piedras.Mientras tanto, la cantidad de gente que estaba a punto de ingresar terminó por vencer el control policial, por lo que las autoridades permitieron que entren y el paso sea más rápido frente al féretro.