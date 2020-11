Una multitud despide a Diego Maradona: el velatorio se extiende hasta las 19

Video: Elonce TV en el adiós a Maradona: testimonios de despedida al Diez del fútbol

Sociedad Despidieron al empleado de la funeraria que sacó la foto de Maradona en el cajón

Impactante adiós

Aplausos, flores, cantitos, lágrimas

Pasadas las seis de la mañana se abrieron las puertas de la Casa Rosada para el público en general. Luego de algunos incidentes y empujones con la Policía, comenzaron a ingresar de a grupos. Una vez dentro, las personas pasan frente al féretro y luego salen a través de la puerta de Balcarce 24.Lágrimas, llantos descontrolados, cantitos de cancha, algunos hasta envueltos en banderas de Argentina. La cantidad de gente es inmensa para despedir al jugador más grande de la historia del fútbol.La fila para ingresar al velatorio de Diego Armando Maradona fue cerrada esta tarde, con el objetivo de finalizar la ceremonia a las 16:00.Quienes hasta el momento hayan entrado a la cola, que inicia en Avenida de Mayo y 9 de Julio, podrán pasar a la Casa Rosada, en tanto que quienes quedaron más allá de ese límite ya no podrán participar. La información fue confirmada por fuentes oficiales a NA y se comunicó luego por altoparlantes a los presentes.Esta mañana, el abogado Matías Morla se quejó por la falta de atención a Diego Maradona y denunció una "criminal idiotez". Despidió a través de las redes sociales a su amigo y cliente y pidió que se investiguen las horas finales del Diez "hasta las últimas consecuencias".A las 10:50 aterrizó el helicóptero presidencial en el helipuerto. El presidente Alberto Fernández junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, fueron directo a saludar a la familia Maradona. Antes de ingresar a la Rosada, el mandatario se desvió hasta la reja para saludar y sacarse algunas selfies con quienes llegaron para despedir a Diego.La Plaza de Mayo quedó desbordada desde la madrugada. Anoche a última hora comenzaron a acercarse aquellos fieles para darle el último adiós a Diego Armando Maradona.El Gobierno Nacional se encargó del operativo de seguridad para vallar la Casa Rosada y acondicionar el salón donde desde muy temprano se acercó la familia del astro futbolístico para una ceremonia íntima.En las primeras horas de la madrugada ya una multitud hacía fila para ingresar al salón donde descansa el ídolo mundial. Poco antes de las 7 de la mañana, la cantidad de gente era incontable. La fila llegaba hasta la Avenida 9 de Julio. A las 12 del mediodía, la fila superaba las 25 cuadras y casi llegaba a Bernardo de Irigoyen y San Juan.Pasada la medianoche Claudia Villafañe, Dalma y Giannina Maradona llegaron a Casa Rosada para aguardar la llegada del cuerpo del ídolo mundial. Aún siguen ahí. Se sumó su otra hija, Jana Maradona, Veronica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando para la despedida íntima del entorno del 10. El doctor Luque también estuvo, invitado por las hijas y Claudia.Participaron miembros del equipo campeón de México 86: Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Julio "Vasco" Olarticoechea, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Oscar Garré; ex jugadores y actuales de Boca Juniors: Carlos Tévez, Rolando Schiavi, Martín Palermo y Ramón Ábila.Del velorio íntimo también fueron parte Guillermo Coppola y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia. No obstante, se lo vio a ingresar a Casa Rosada al líder de La 12, Rafael Di Zeo.Si bien Presidencia informó que el velorio durará hasta las 16 de este jueves, se extendió hasta las 19. Los restos de Diego Maradona serían inhumados en un cementerio privado en Bella Vista, donde yacen además los restos de sus padres, don Diego Maradona y Dalma Salvadora "Tota" Franco.