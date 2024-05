Milei confirmó que podría postergarse la firma del Pacto de Mayo

El presidente Javier Milei reconoció esta tarde que la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores podría retrasarse a "junio o julio".



"No importa, si no es en mayo, será en junio o en julio, pero las reformas estructurales las vamos a hacer", respondió el jefe de Estado a una consulta de un cronista del canal C5N en el marco del acto de la instalación del busto de Carlos Menem en Casa Rosada.



Minutos antes, presidente Javier Milei inauguró el busto del exmandatario y, entre lágrimas, afirmó que se trató de "un acto de justicia".



"Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete en este año, en una fecha con tan importante significado", señaló Zulemita Menem, hija del fallecido exjefe de Estado, en alusión al aniversario número 35 del triunfo del dirigente peronista en las elecciones de 1989.



En su discurso, Zulemita afirmó estar "muy honrada" de su padre, a quien definió como "un caballero de la política".



Cuando fue su turno, el líder libertario destacó la trayectoria del riojano y, entre lágrimas, ensalzó la figura del exmandatario. "Hoy estamos haciendo un acto de justicia. Estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos", remarcó el Presidente.



Y añadió: "Estamos haciendo homenaje al mejor Presidente de los últimos 40 años, al menos".



Ley Bases: el Gobierno no descarta ahora postergar el Pacto de Mayo



El ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó este martes la posibilidad de que el Gobierno posponga el Pacto de Mayo. “Puede ser que algunos senadores no estén proclives para terminar esto el 25 de mayo; si no se termina, veremos qué hacemos, si lo hacemos en mayo o si lo postergamos y lo hacemos tratada la ley”, sostuvo.



“La ley está avanzando en el Senado, en las comisiones. Esperamos para hoy tener el dictamen final. Estamos tratando de conciliar entre todas las propuestas de modificaciones, y creo que al final del día de hoy podemos tener un dictamen final”, aseguró el funcionario en declaraciones radiales.



“Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos cómo termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos la decisión, por ahora es ir al Pacto de Mayo”, amplió.



Además sostuvo que “somos proclives para terminar esto el 25 de mayo. Tampoco me parece tan importante. Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y lo hacemos tratada la ley”



