Larroque ingresó en la categoría de "transmisión por conglomerados"

Desde el Comité de Emergencia se informó que al estar en situación de transmisión por conglomerados permite realizar diagnóstico por nexo, es decir, que cuando se confirma el positivo de una persona mediante el test correspondiente y alguien más de su grupo conviviente presenta síntomas, se da como positivo por nexo sin necesidad de realizar el hisopado.



Tras un nuevo encuentro del Comité de Emergencia Municipal de Larroque (CEM), se llevó adelante la habitual conferencia de prensa, en esta ocasión en el Polideportivo Municipal, que funciona como centro de aislamiento local, en donde se encuentran aislados el Secretario de Salud, Diego Ortolano y el concejal Luciano Tomás, quienes acompañaron al intendente Leonardo Hassell y al diputado nacional Atilio Benedetti en la conferencia.



La apertura estuvo a cargo del secretario de Salud, quien ratificó el informe del CEM, sobre el estado de situación epidemiológica de Larroque, que arroja los siguientes números:



- 79 positivos activos al día de la fecha, de los cuales 30 pertenecen al frigorífico local.



- 16 hisopados en espera, de los cuales 3 son de la localidad de Irazusta.



- 400 personas aisladas preventivamente en sus domicilios, esto es alrededor de 100 familias, de las cuales 60 son asistidas por la Secretaría de Desarrollo Humano.



- 7 personas en los tres centros de aislamiento locales (Polideportivo, Salón Parroquial y en Salón Nuestros Sueños).



Ortolano señaló que "más allá del número de casos que hay, se tiene que analizar como ha venido la situación epidemiológica que nos está aquejando desde hace 10 o 15 días. La verdad es que ha habido una disminución en la dinámica del virus. Si bien los casos se mantienen, ha disminuido el número y hoy llegamos a tener 122 operarios separados de la empresa Domvil y quedan entre 35 y 40 personas afuera".



El funcionario acotó que "como en toda situación, esto ha llevado a que se transmitan y se produzcan casos a raíz del gran número que hubo en la empresa avícola, pero también es bueno aclarar que no es el único conglomerado que estamos manejando, ya que siguiendo la dinámica que se está dando en el resto del país, empiezan a aparecer focos de contagio o focos de casos activos no relacionados con el brote que hubo en la empresa Domvil".



Explicó que "nada de esto puede sorprender, esto hay que analizarlo desde el trabajo que se hizo y que todo siga así, por lo menos hasta este momento, sin necesidad de hacer alguna restricción, solamente trabajando de manera focalizada en cada punto de situación irregular que podamos tener.



Posteriormente, fue el diputado nacional, Atilio Benedetti, quien valoró la actitud "del secretario de salud municipal, del concejal Luciano Tomás y de todo su equipo, que a pesar de estar cumpliendo con un aislamiento necesario, que corresponde, están trabajando en este centro de aislamiento".



Benedetti acotó que "hemos pasado por una prueba de fuego, donde la principal empresa, en lo que se refiere a cantidad de trabajadores, que pudo sobrellevar un foco alto de contagios y con un trabajo mancomunado y serio, desde la secretaría municipal, de la empresa y el sindicato, se pudo seguir con el trabajo. De alguna manera reafirma la idea que se ha sostenido desde el Comité Municipal cuando hablamos de tratar de restringir lo menos posible y dentro de la responsabilidad, sin miedo, sin temor y con cuidado para ir sobrellevando esta pandemia".



Por su parte, el intendente Leonardo Hassell explicó que "vamos a seguir trabajando bajo esta misma línea y el mismo criterio, vamos a estar haciendo todo lo que hay que hacer. Hemos tomado nota y tenemos reportes permanentes de la secretaria que trabaja 20 horas al día, me consta, haciendo las consultas pertinentes, organizando, atendiendo cada uno de los detalles y tomando las medidas que consensuamos oportunas para cada circunstancia. Para nosotros sería fácil decir que tenemos un brote y un foco y bajamos la persiana, diez días, pero hay que analizar todo lo que eso genera y eso hay que descartarlo por el momento. Es una etapa que nos toca transcurrir, no es de Larroque, ni de la región, de la provincia, el país, sino del mundo, donde necesitamos la responsabilidad del ciudadano y de las familias. Y aquí quiero poner el acento: esto ya empieza a depender de cada familia, el estado no se va a desligar de las responsabilidades que tenemos, todo lo contrario, pero con esto quiero decir que el estado solamente no puede parar estos brotes o esta situación".