Laboratorio entrerriano avanza en tratamiento de suero equino contra el Covid-19

El laboratorio DominguezLab avanza en el tratamiento con suero equino para tratar a pacientes de coronavirus. El tratamiento se encuentra en una de las fases de medición para comprobar si los resultados son los esperados.Consultado sobre la instancia de investigacion en que se encuentra el tratamiento dijo: "Esta en una de las últimas fases de la investigación, es un estudio que está autorizado por ANMAT".En este sentido, explicó: "En este instante estamos midiendo los primeros 80 casos de los 250 y una vez que estén los resultados, se va a concluir si es eficaz y podrá ser el primer medicamento argentino registrado en nuestro país contra la patología del coronavirus"."El estudio está hecho en 242 pacientes, todos en nosocomios ciudad y provincia de Buenos Aires, son pacientes que tienen enfermedades leves y severas. A la mitad de estos pacientes se los medicó y a la otra se le dio un placebo para controlar el estudio", detalló Domínguez.Y declaró: " En función a los resultados que se obtengan tanto de los datos clínicos como los del laboratorio, el medicamento demostrará si es eficaz o no".Según detalló el director del laboratorio, este tratamiento es complementario a la donación de plasma de convaleciente: "Lo que busca la tecnología es superarlo y reemplazaríamos la necesidad del donante"."La ventaja del caballo como de los camélidos es que tienen un sistema hiperinmune muy alto y la potencia de la respuesta es 100 veces mayor a la del humano, nos permite tener una terapia que llegue a un vial, no necesitamos el donante, y el vial puede viajar a cualquier parte del país", manifestó.Además aclaró: "".Sobre los beneficios en los pacientes, el director de DomínguezLab dijo que "va a tener una mejora en su enfermedad, no aumentarían las camas de internación, ni la necesidad de recurrir a oxígeno y serian menos los fallecimientos"."Es un paso muy adelante si los resultados dan bien, nosotros medimos las muestras y entregamos los resultados al laboratorio originador del producto", mencionó."Esto se hizo entre todos, participan dos universidades nacionales, Inmunova, el Conicet, DomínguezLab, una empresa alemana que proveyó la tecnología y el gobierno que autorizó el estudio y Provincia y Municipio que nos acompañó", resaltó.Al finalizar dijo: "Tenemos muchas esperanzas que esto funcione, porque es una terapia conocida", añadió.El suero equino anti Covid-19 es una inmunoterapia basada en anticuerpos policlonales equinos y constituye un potencial tratamiento del coronavirus. Se obtiene inyectando una proteína recombinante del virus en caballos en un procedimiento inocuo para los animales, que hace que generen una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes.Luego se extrae el plasma de los caballos a través de un proceso denominado plasmaféresis, que es similar al que se aplica en personas. Los anticuerpos se purifican mediante un procedimiento biotecnológico para obtener fragmentos F (ab)'2 con un buen perfil de seguridad.Así se obtiene el suero hiperinmune que en ensayos in vitro demostró una potencia alrededor de 50 veces mayor que el promedio del plasma de humanos convalecientes a la hora de frenar la propagación del virus en el organismo, evitando que el cuadro se agrave.