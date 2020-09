Ibuprofeno inhalado: "Ningún legislador responderá si hay un efecto adverso"

Política Legisladores solicitarán que se autorice el tratamiento con ibuprofeno inhalado

El director del hospital San Martín, Dr. Carlos Bantar, consideró acomopara lacomo tratamiento de emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados COVID-19 positivos, bajo los términos metodológicos de Uso Compasivo, para pacientes graves., porque el estamento que rige la utilización de medicamentos es la ANMAT", aclaró el médico al referiste al proyecto de ley proveniente de legisladores de varias provincias.

"Esta droga (por el ibuprofeno inhalado) se basa en la declaración de Helsinki del año ´64 que habla del uso compasivo como último recurso en un paciente para salvarle la vida", comentó Bantar al remarcar que"Si bien esta disposición sale basada en la importación de productos que no existían en Argentina para la utilización en un paciente individual,, que dice que uno tiene que tener muy claro el concepto de no dañar antes de pensar en el beneficio", evidenció el director del San Martín al sentar postura en relación al tratamiento., como es la fase pre-clínica bien documentada, un estudio publicado en una revista de prestigio internacional que muestre los resultados auspiciosos de un ensayo clínico, ni la publicación fehaciente de un estudio en fase 2, que es un requisito para usar una medicación compasiva", sentenció Bantar al apuntar que los impulsores de la iniciativa "se saltaron todas esas consideraciones"., sentenció."Los que actuamos en medicina basada en evidencia, no estamos en contra del ibuprofeno ni de ninguna droga y mucho menos si nos puede ayudar en esta pandemia, pero no tenemos evidencia que nos dé la seguridad y la responsabilidad para usarlo", argumentó el médico. Y agregó:En ese marco, Bantar refirió que "el plasma también fue usado de compasiva, pero tenía una enormidad de ensayos clínicos en todo el mundo y contaba con las normas de seguridad de la transfusión de sangre y hemoderivados"."No es un medicamento, es una sustancia biológica que ya había sido probada en numerosos casos por las entidades de Hemoterapia de todo el mundo y aun así los protocolos están regidos por el ANMAT y su utilización está regulada por ensayos clínicos controlados, es decir que hay evidencia de que esto puede ayudar", cerró.