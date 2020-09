Legisladores solicitarán que se autorice el tratamiento con ibuprofeno inhalado

Política El ibuprofeno nebulizable no está habilitado por ANMAT para casos de Coronavirus

El diputado nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Gonzalo del Cerro, presentó un proyecto de ley para solicitar la utilización del "ibuprofeno sódico hipertónico nebulizable" como tratamiento de emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados COVID-19 positivos, bajo los términos metodológicos de Uso Compasivo, para pacientes graves."Estas iniciativas suelen tener dificultades porque implican situaciones que no están legisladas o probadas, pero decidimos tomar la iniciativa, rápidamente pudimos presentarlo con amplitud de firmas de muchos diputados y ahora esperamos que prontamente se apruebe", comunicó el legislador santafesino aLa diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, Gabriela Lena, aseguró que no dudó en acompañar la iniciativa "porque tras dialogar con investigadores del Conicet dado que en otras provincias se aplicó esta solución y había tenido buenos resultados, no podíamos esperar más en nuestro país para que esto sea un paliativo a esta pandemia que nos atraviesa".Según anticipó Del Cerro, esta semana pedirán al presidente de la Comisión de Salud que impulse un rápido tratamiento de la iniciativa, dado que varios diputados acompañarán el proyecto. "Si el proyecto es aprobado por las dos Cámaras, se podrá aplicar el todo territorio nacional, no solo por pedido del paciente sino también por requerimiento del médico", explicó."Queremos sacarle el temor a los argentinos respecto a que estarían sometidos a una práctica de valor incierto, porque el tratamiento tiene un correlato científico, no tiene una aprobación total porque no ha habido el tiempo suficiente", aclaró."No se propone como tratamiento curativo, sino en su carácter paliativo en enfermos en etapa inicial o grave", remarcó.Por su parte, la diputada Lena comentó que "estos tratamientos novedosos siempre tendrán voces en contra, miedos o restricciones, pero en las provincias que se lo ha utilizado, no ha tenido efectos adversos y respecto a los miedos que pudieran surgir, se implementaron otros mecanismos para su aplicación a fin de evitar efectos adversos".Finalmente, comentó que familiares de pacientes con Covid-19 iban a presentarse a la Justicia entrerriana pidiendo un amparo para que se aplique este tratamiento para éstos.