Ibuprofeno inhalado: "No hay evidencia científica que sea una droga útil"

El Dr. Luis Larrateguy, Neumonólogo, habló sobre el uso del ibuprofeno inhalado para pacientes con cuadros leves y moderados de Covid 19, el cual se está aplicando en algunas provincias, con pedidos para que se haga efectivo incluso en la provincia de Entre Ríos.En diálogo con, el profesional fue muy claro y afirmó que la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria desaconseja el uso de esta droga ya que no ha sido probada en seres humanos ni tampoco ha cumplido con los requisitos y etapa que debe afrontar cada medicamento."He buscado bibliografía y no hay evidencia científica que sea una droga útil y que se haya probado en seres humanos", señaló Larrateguy y dio cuenta que "lo que hay es una hipótesis médica publicada donde se propone esta fórmula farmacéutica como tratamiento, pero hasta ahora no hay estudios controlados, científicamente demostrable que es una droga segura para el ser humano".En este sentido, Larreteguy entendió que debería investigarse. "Cuando hay una hipótesis médica que existe un medicamento que puede ser útil para el ser humano hay que pasar por todas las etapas, primero la de prueba en animales y si supera esa etapa, se pasa a la fase de investigación, pero nunca un medicamento o una forma farmacéutica debe ser utilizada fuera del contexto de la investigación clínica".Consultado sobre el pedido de familiares de personas internadas con covid 19 para que se aplique este tratamiento, el doctor dijo que entiende "la desesperación de las familias, pero nosotros somos científicos, somos médicos y tenemos una autorización del Estado después de haber estudiado de ser serios en la atención médica, no podemos saltar etapas por la desesperación. Justamente los médicos tenemos que poner paños fríos a esa desesperación y hacer las cosas como corresponde, porque el uso de una droga no probada en seres humanos puede hacer más daño y cuando utilizamos una droga que no ha sido estudiada, no sabemos lo que vamos a provocar".