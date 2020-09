Entrerriano en Orán: "Es muy difícil decidir quién puede recuperarse y quién no"

Política Profesionales entrerrianos ayudarán en Salta tras colapso del sistema de salud

"Dar una mano"

La gente muere en su casa

Tomar la difícil decisión

Política La carta de un médico luego de que apedrearan el hospital donde trabaja

Colapsados

Tomar conciencia

Una comitiva de 21 profesionales de la salud de diferentes puntos del país, entre los que hay dos entrerrianos, viajaron a Salta para reforzar el colapsado sistema de salud, superado por la cantidad de casos de Covid-19. Se trata de Antonio "nito" Poelman de la localidad de Concordia y Carla Rojas, de Gualeguaychú.En referencia al trabajo que desempeñan y cómo surgió la iniciativa de la Dirección Nacional de Emergencias, para asistir a localidades que lo necesitan, Poelman afirmó a Elonce que "es la primera vez que sucede algo así y nos convocan a los técnicos en emergencias", dijo y agregó queLa comitiva está formada por técnicos en emergencias, enfermeros, médicos, kinesiólogos, y también, va a llegar gente de Nación con psicólogos y psiquiatras, porque hace falta mucha contención también", mencionó Poelman."Hemos sido convocados para trabajar en la atención prehospitalaria, porque mucho del personal está contagiado y con aislamiento, como también,Al ser consultado por Ey es una de las cosas que me da mucho temor que no tengamos camas para atender a todos", afirmó y agregó que "más que nunca, tenemos que tomar conciencia y", remarcó."Lamentablemente, es algo que. Es muy difícil ver eso y para nosotros también porque no estábamos acostumbrados a eso", remarcó el entrerriano al dialogar con Elonce y sostuvo que ". No es nada fácil", explicó Poelman."Se vieron superados tanto los recursos humanos como los recursos físicos y el hospital se vio sobrepasado", comentó Poelman y agregó que "de 10 a 12 salidas de emergencia en un turno de 8 a 20 horas, se calcula que entre 5 a 6 salidas son para constataciones de óbitos"."Ya nos habían contado cómo era la situación pero hasta que uno no lo vive directamente, no lo puede sentir", detalló. Agregando que "ver la Guardia colapsada, con gente afuera llorando, es muy difícil"."Gracias a Dios, en Concordia, tenemos la posibilidad de trasladar a los pacientes al hospital para tratar de que la persona se recupere, pero si no