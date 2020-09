Reportan 315 muertes y 9909 nuevos contagios de covid-19 en Argentina

En las últimas 24 horas se confirmaron 9909 nuevos contagios de coronavirus Covid-19 en el país y los infectados llegaron a 565.442. Además, ingresaron al sistema 315 víctimas fatales y los muertos ya suman 11.667. El dato alentador: superaron el virus 419.513 personas.



Hacía más de una semana que no se reportaban más de 300 fallecidos en nuestro país. La cifra más alta hasta el momento fue de 382 personas, el 24 de agosto. A diferencia de aquella vez, este lunes casi un tercio de los muertos son del interior del país.



Las provincias que sumaron nuevos contagios en el día, según el parte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, son:





Buenos Aires: 4.863

Ciudad de Buenos Aires: 946

Catamarca: 5

Chaco: 41

Chubut: 39

Córdoba: 535

Corrientes: 58

Entre Ríos: 72

Formosa: 1

Jujuy: 277

La Pampa: 45

La Rioja: 74

Mendoza: 650

Neuquén: 227

Río Negro: 135

Salta: 229

San Luis: 49

Santa Cruz: 39

Santa Fe: 850

Santiago del Estero: 81

Tierra del Fuego: 72

Tucumán: 621



(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)



*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.



En el parte de esta mañana se habían reportado 60 muertes. Los fallecimientos corresponden a 32 hombres y 28 mujeres. De los hombres, 7 era residentes de la provincia de Buenos Aires; 5, de la ciudad de Buenos Aires; 13, de La Rioja; 3, de Jujuy; 1, de Neuquén; 2, de Mendoza; 1 de Santa Fe. De las mujeres, 4 eran residentes de la provincia de Buenos Aires; 9, de la ciudad de Buenos Aires; 1, de Jujuy; 1, de Neuquén; 11 residentes en la provincia de La Rioja; 1, de Chaco; y 1 Santa Cruz



Por la noche se sumaron 255 fallecidos. 166 hombres: 96 residentes en la provincia de Buenos Aires, 25 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 4 residentes en la provincia de Chubut, 4 residentes en la provincia de Córdoba, 5 residentes en la provincia de Jujuy, 4 residentes en la provincia de Río Negro, 4 residentes en la provincia de Salta, 11 residentes en la provincia de Santa Cruz, 10 residentes en la provincia de Santa Fe, 2 residentes en la provincia de Santiago del Estero, 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego. Y 89 mujeres: 52 residentes en la provincia de Buenos Aires, 14 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 2 residentes en la provincia de Chaco, 2 residentes en la provincia de Chubut, 3 residentes en la provincia de Córdoba, 1 residente en la provincia de Jujuy, 1 residente en la provincia de Mendoza, 4 residentes en la provincia de Río Negro, 1 residente en la provincia de Salta, 3 residentes en la provincia de Santa Cruz, 5 residentes en la provincia de Santa Fe, 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego.



Durante el reporte matutino, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que "se ve una tensión en el sistema de salud en Río Negro, Mendoza, Jujuy y Salta". En tanto dijo que si bien en el AMBA "esa tensión es estable y no aumenta, al sostenerse en el tiempo causa estrés, demanda y genera un impacto".



En cuanto a la ocupación de las terapias intensivas por casos de Covid-19 (2984 pacientes en todo el país), el 52,8% se concentra en el AMBA y el 3,6% en Santa Fe. En cuanto a la ocupación de las terapias intensivas por pacientes con coronavirus y otras patologías, a nivel nacional es del 59,3%, teniendo el AMBA un 68,3% de ocupación.