Profesionales entrerrianos ayudarán en Salta tras colapso del sistema de salud

En total son dos entrerrianos los que forman parte de una comitiva de 21 profesionales, entre los que se encuentra otra profesional oriunda de la localidad de Gualeguaychú. Salta atraviesa una situación angustiante por el COVID 19.La iniciativa emanada por la Dirección Nacional de Emergencias del Ministerio de Salud de la Nación, tiene como fin prestar asistencia en algunas provincias cuyos sistemas de salud se vieron superadas por la cantidad de casos de Covid-19.En esta oportunidad, una comitiva de 21 profesionales de la salud de diferentes puntos del país viajó desde la base aérea de El Palomar hasta la localidad de Oran en la provincia de Salta.Entre los profesionales que forman parte de este grupo hay siete técnicos superiores en Emergencias Médicas, de los cuales dos pertenecen a la provincia de Entre Ríos, Antonio Poelman de la localidad de Concordia y Carla Rojas, de Gualeguaychú.El objetivo comentó Poelman, que además es ex director de Emergencias de la provincia de Entre Ríos, es dar asistencia y revertir la situación de un sistema de emergencias pre hospitalarias colapsado que presenta la provincia de Salta en la actualidad, con un ambiente complejo."En principio de la idea es venir a cubrir durante quince días y luego vendría otra delegación; esto está a confirmar pero podría existir la posibilidad de que incluso nos quedemos un mes", subrayó Poelman en diálogo con, en comunicación telefónica desde el aeropuerto de la ciudad de Salta, a donde arribaron en una avión de la Fuerza Aérea que salió este sábado desde la base "El Palomar", en provincia de Buenos Aires.Poelman forma parte del plantel de Servicio de Emergencias 107 de Concordia y agradeció al director de esa dependencia, José Cáceres "quien me autorizo para poder venir", para terminar diciendo que "como Técnico en Emergencias Médicas, me siento muy orgulloso que Nación nos reconozca dentro de otros profesionales de la salud y nos convoque para algo tan importante".