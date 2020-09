Tras ser denunciado, el psicólogo Cartañá criticó a Nahir Galarza

El psicólogo Gabriel Cartañá enfrenta una denuncia por parte de Nahir Galarza, la joven que purga una condena por el asesinato de Fernando Pastorizo. El profesional de la salud mental se mostró confiado en que la demanda no conducirá hacia una condena, porque él considera que no violó ningún secreto profesional, como le endilga Galarza."Parte del peritaje es dar a conocer lo que uno evaluó, es hacerlo público porque un juicio penal es público desde el principio al fin. Yo nunca atendí a Nahir en calidad de psicólogo o terapeuta, sino que la vi dos veces para realizar una pericia", dijo.Según su visión, los hechos se dieron así: "Soy contratado por la defensa de Nahir. Yo hago la pericia, evalúo, entrevisto y redacto un informe pericial, y cuando lo ven me dicen que faltaba decir que Nahir sufrió violencia de género por parte de Fernando. Y yo dije que eso no estaba en el informe porque no hay nada indicativo en ese sentido"."La estrategia judicial es una cosa y un informe es otra. Tan es así que pudiendo presentar la pericia no la presentaron. Y ahí termina mi trabajo con ellos. Yo hice mi trabajo pero no voy a hacer un informe a medida", continuó.Luego de dejar dicho que la joven cambió tres veces de defensor, Cartañá dijo que a él lo contactó la primera defensa de la joven oriunda de Gualeguaychú. Luego, "tengo entendido, buscan otra psicóloga que vuelve a hacer otro informe y sí dicen que era víctima de género, pero luego resultó que ni siquiera era psicóloga, que no tiene título".El psicólogo reiteró que considera que no violó el secreto profesional, como lo indica la denuncia que debe afrontar en la Justicia si no prospera ninguna instancia de mediación.Además opinó sobre lo que motiva la denuncia judicial en su contra. "Nahir (hace la denuncia) porque está aburrida; es una chica de 22 años, presa y le quedan todavía 32 años más de prisión, entonces no tiene nada que hacer. Nahir va a seguir igual en prisión más allá de cómo termina esta demanda. Lo que sí es que tiene exposición pública, y cada seis meses hace algo para tener exposición, o se consigue un noviecito, o cuelga un muñeco o entra en huelga de hambre o me demanda a mí. Tener repercusión pública te hace tener poder dentro de la población carcelaria y ella juega a eso. Nahir estornuda y es noticia, y eso le sirve.¿Para qué le sirve a la abogada?, porque pase lo que pase, la abogada ya ganó. Las dos opciones es, una, que esto tenga fundamento jurídico y ella gane la demanda; la segunda opción es que no tenga asidero jurídico y la vas a ver en los medios diciendo que todavía el Poder Judicial es patriarcal y machista y por eso no ganó", expresó a La Vuelta de Radio Costa Paraná.Finalmente, Cartañá fue consultado sobre qué mujer encontró cuando evaluó a Nahir Galarza, ante lo cual contestó: "me encontré con una niña de 19 años con una mente de una nena de 11, no había una mujer ahí, tras lo cual se encargó de aclarar: "sin embargo tiene concepto del bien y el mal".