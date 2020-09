Nahir Galarza demandó a su ex psicólogo: "Es un gran farsante"

Su cumpleaños

Denuncia contra Cartañá

En las últimas horas, Nahir Galarza vuelve a ser noticia tras conocerse la decisión de llevar a la justicia al psicólogo mediático Gabriel Cartañá, quien forma parte del ciclo "Bendita TV" que se emite porEste viernes 11, la joven oriunda de Gualeguaychú cumplirá 22 años y será su tercer cumpleaños en cautiverio. Galarza fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, el 29 de diciembre de 2017.En circunstancias en las cuales por la pandemia no puede ver a su familia desde abril, motivo que la llevara en su momento a realizar una huelga de hambre y bajar 8 kilogramos, en este cumpleaños solo podrá recibir de sus padres una torta pero para festejar en el salón de la Unidad Penal N° 6 de Mujeres de Paraná junto a otras cinco presas que deberá elegir e informar con anterioridad a las autoridades penitenciarias."Volver pronto a ver a mi hermano menor Aaron y a mis padres, conocer personalmente a mi nueva abogada la Dra. Raquel Hermida Leyenda y que se haga justicia en mi demanda contra el psicólogo mediático Gabriel Cartañá", indicaron allegados de su entorno a medios porteños, sobre los deseos por su cumpleaños.Como es sabido en los dos primeros casos tanto su familia como la nueva incorporación a su defensa no pueden verla por el aislamiento impuesto en todas las cárceles del país. Y con respecto al panelista de "Bendita TV" y "Ojos que no ven" trascendió que le inició las correspondientes demandas civiles y penales así como la denuncia ante el "Tribunal de Ética de Psicólogos de Buenos Aires".Según la joven condenada, Cartañá, se ofreció en forma insistente a realizarle una pericia para lo cual él realizaría tres viajes a verla en su celda de la "Cárcel de la Minoridad y las Mujeres" de Gualeguaychú y a realizarle una batería de doce test.Según manifiesta la defensa y tal consta en los registros de visitas, Cartaña solo le realizó dos entrevistas, envió una pericia básica e incompleta y jamás le pidió permiso a Nahir para revelar su intimidad incumpliendo con el secreto profesional y las obligaciones como perito utilizando la tragedia de una mujer encarcelada para su propio beneficio económico y paseándose por todos los programas de televisión en los cuales lo presentaban como "El Psicólogo de Nahir"; entidad que según entiende Nahir dista mucho de la realidad para alguien que se ofreció a entrevistarla y solo la vio dos veces en cortas entrevistas de menos de una hora cada una.La primera audiencia para que, a través de la aplicación Zoom, Nahir Galarza y Gabriel Cartañá se vieran las caras fue pactada para el pasado mes de agosto pero no pudo realizarse porque el mediático pidió la postergación al no contar con un letrado que lo asista.La nueva audiencia se realizará este jueves 10 de septiembre a las 16 horas y es el deseo de Nahir, que paradójicamente desde hace dos años cursa la carrera de Psicología, que -según publicó"Ninguna otra mujer deba pasar por una vejación tal a su intimidad, ser vulnerada en espacios televisivos para beneficio económico de terceros y sin ningún tipo de escrúpulos incumpliendo con el debido secreto profesional. La justicia rechazó su designación como perito, miente descaradamente. Es un gran farsante".