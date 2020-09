Nuevas habilitaciones:"La población debe cambiar el chip y evitar conglomerados"

Bares y gimnasios



A partir de este lunes el gobernador Gustavo Bordet autorizó la vuelta de gimnasios, actividades gastronómicas y algunas culturales en las ciudades del área metropolitana Paraná y en Gualeguaychú, debido a esta situación surgieron muchas dudas de la población sobre por qué siguen prohibidas las actividades recreativas al aire libre. "Las actividades que se habilitaron son las que están protocolizadas y. En estos lugares se van a llevar controles y demás", explicó ala coordinadora del Nodo Epidemiológico de Paraná Silvina Saavedra.En este sentido indicó que más allá que todavía no están permitidas actividades como las recreativas al aire libre, "con el correr de los días probablemente se habiliten, pero la población debe cambiar el chip y evitar con los conglomerados"."A pesar de que estamos con estas medidas de restricción se ve mucha circulación en la calle, hay que tratar de tener la menor cantidad de contactos interpersonales posibles. No están permitidas las reuniones y no es porque se lo tilde de dictadura, sino que hay que concientizar que esos encuentros son los que ponen en riesgo a familiares si hay personas con factores de riesgo, porque estamos en zona de transmisión comunitaria", declaró.En relación a las actividades permitidas la epidemióloga hizo referencia a que "en los bares están habilitadas las mesas de hasta cuatro personas y estamos pidiendo que dentro de esa mesa haya una distancia considerable. Solo está permitido un porcentaje de ocupación y tienen horario de apertura y cierre específicos".En cuanto a los gimnasios declaró que ocurre algo similar, "estos lugares deben cumplir con una serie de protocolos como higienizar los aparatos de entrenamiento, cada persona debe llevar elementos de protección y no pueden ser más de diez personas por turno". En este sentido resaltó la importancia de no realizar encuentros sociales en gimnasios y en lo posible entrenar con cubre boca nariz y mentón."En los gimnasios el protocolo exige que se respeten las distancias de dos metros y se tenga una ventilación, para evitar que se concentren la cantidad de virus si llega a haber una persona contagiada", manifestó.A su vez instó a que las personas que observen que en un lugar no se llevan adelante los protocolos establecidos, que realicen al 147 la denuncia correspondiente."Hay personas que se cuidan ya sean de grupo de riesgo o no, lo mismo con aquellos que respetan y que no. Venimos hace seis meses con el mensaje de protección, notamos que en algunas áreas hay cierta rebeldía", indicó Saavedra.Y resaltó: "Sabemos que Paraná no es lo mismo que otras localidades, por ello tenemos determinadas actividades habilitadas."."Debemos ser responsables y pensar que si estuvimos en alguna reunión y tenemos un familiar con factores de riesgo debemos tratar de no ir a visitarlo y si conviven con esa persona, intentar estar lo más lejos posible", apuntó.Asimismo, hizo referencia a las medidas de autocuidado: "Es muy importante tener ventilados los espacios, no compartir objetos como mates, botellas, y diversas cuestiones en las que nos podemos contagiar".En relación a las primeras evaluaciones sobre la situación sanitaria de Paraná en fase 3 señaló que ". Este virus respiratorio se contagia por las gotas que despedimos de la boca y la nariz por eso es fundamental estar a la distancia correspondiente y contar con los elementos de protección"."Si una persona es un caso sospechoso de coronavirus, debe mantenerse en su domicilio y avisarles a sus contactos estrechos que tienen síntomas, para que estos tomen los recaudos necesarios", sumó.En relación a las estaciones venideras de temperaturas más elevadas, y la cantidad de contagios que podría llegar a haber dijo que "cuando hace calor las personas están en ambientes ventilados y los rayos ultravioleta del sol hacen que el virus pierda su potencia más rápida y esta menos activo, por lo que tenemos la esperanza que los contagios disminuyan"."Pero no hay que olvidarse de utilizar el barbijo, respetar las distancias de las personas", sostuvo.Saavedra también hizo referencia a las acciones que se están desarrollando en torno al dengue, y dijo que "se empezaron las acciones de descacharrizacion en la zona de Bajada Grande y no tuvimos la respuesta que esperábamos".En estas campañas también se hacen fumigaciones espaciales y se controla que no haya roedores en las viviendas. "Las personas no deben confiarse de la fumigación espacial, sino que deben eliminar todos los elementos que puedan llegar a generar criaderos de mosquitos", remarcó.Por ultimo indicó "en Paraná hubo 170 casos de dengue, y se visitaron 5300 casas de las cuales 4170 fueron fumigadas".