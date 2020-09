En Paraná y Gualeguaychú, "la circulación recreativa no está permitida"

A través del Decreto provincial Nº 1406, que entró en vigencia este lunes 14 de septiembre, el gobernador Gustavo Bordet autorizó la vuelta de gimnasios, actividades gastronómicas y algunas culturales en las ciudades del área metropolitana Paraná y en Gualeguaychú.de, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que en estas nuevas habilitaciones deberán cumplirse "estrictos protocolos sanitarios, porque la situación si bien está estabilizada, tenemos que cuidarnos de no comprometer la sanidad. Se tratan de habilitar actividades que están e situación crítica".

La habilitación dependerá de lo que pase en la salud publica

Reuniones sociales y familiares

Por otra parte, Rodríguez Signes recordó que tanto las reuniones sociales y familiares "permanecen prohibidas por DNU", y aclaró que el decreto N° 1406, emitido por el Gobernador "no tiene novedad" al respecto "y no podría tenerla porque depende del Poder Ejecutivo Nacional", habilitar estos encuentros.Consultado sobre la circulación dentro de los departamentos, el Fiscal de Estado explicó que "dentro del departamento hay que distinguir las ciudades que están en aislamiento, donde la circulación no está permitida como Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Gualeguaychú; mientras que para el resto la circulación está permitida porque están en distanciamiento"

Apelamos a que se cumplan los protocolos sanitarios

Actividades deportivas

En este sentido, el funcionario provincial dio cuenta que durante el fin de semana "vi bastante circulación en Paraná, circulación recreativa la cual no está permitida, todavía estamos en aislamiento". Y señaló que "controlar poblaciones tan grandes con la policía es prácticamente imposible. Hay una actitud en algunos casos de un cumplimiento estricto y en otros casos se descontrola, como son las reuniones sociales, que es donde veo el punto débil de toda esta situación y donde se producen la mayor cantidad de contagios, según han dicho las autoridades de salud. Y el control policial es relativo porque la policía no puede introducirse a una casa para ver que están haciendo".Rodríguez Signes manifestó que en Gualeguaychú los deportes individuales y actividades recreativas "están permitidas, en Paraná no; esperamos que en los próximos días poder habilitarlo".Por otra parte, el Fiscal de Estado entendió que esta será "una semana de transición, de prueba a ver qué pasa. Estamos muy expectantes de lo que pase en Paraná con el tema de los contagios; no hay un manual que nos diga va a pasar tal cosa en tal fecha, todo va a depender del comportamiento y cuidados de las personas"; y en este punto, pidió a los vecinos "el cumplimento de las medidas sanitarias: tapabocas, distanciamiento de dos metros y la higiene personal".

No se pueden hacer reuniones en espacios cerrados

Finalmente y sobre por qué en Paraná se habilitan gimnasios y no las actividades al aire libre, Rodrígues Signes expresó: "El intendente (Adán Bahl) sostiene que en bares y restaurantes se pueden controlar los protocolos, además de una cuestión económica; en cambio en reuniones sociales y salidas individuales, por fuera de gimnasios y locales gastronómicos, el cumplimiento de los protocolos es imposible de controlar".