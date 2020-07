Covid: "Aún no llegó la fase ascendente, hay que extremar cuidados", dijo Grieve

En la madrugada de este martes, falleció un hombre de 78 años de la ciudad de Paraná que se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín. Presentaba patologías crónicas como insuficiencia renal, diabetes e hipertensión, y había contraído Coronavirus.



El jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve, dijo a Elonce TV que "en la medida en que aumenten los casos generales de infección van a aumentar los casos moderados. Si éstos también aumentan, es muy probable que aumenten los casos graves. Si estos casos graves tienen factores de riesgo, como la mayoría de pacientes que hemos tenido entre 75 y 80 años, se agrava el pronóstico".



"Si bien los casos han aumentado en las últimas dos semanas, está muy por debajo de la curva que pensábamos en marzo que íbamos a llegar a tener para la primera quincena de julio. La población debe entender que hemos tenido casos muy graves de neumonía común y de gripe, de gente que no se había vacunado. Hasta ahora es más importante lo que hemos padecido de neumonía y de gripe que de covid-19. Hay que pensar en coronavirus y el resto de las patologías", dijo.



Actualmente, según explicó, "en la sala de covid hay un solo paciente internado. El resto fue dado de alta y está en el primer piso. Hay entre 10 y 12 esperando confirmaciones. Lo importante de esto es que se los evalúe lo más precozmente posible para que se vea la evolución de estos casos leves o moderados y podamos recibirlo con la menor cantidad de complicaciones como casos severos".



Ratificó que "en julio y agosto va a haber ascenso de casos y tenemos que hacer todo lo posible como sociedad para que estos números sean menores. Hay que cuidarse".



Respecto a las declaraciones del gobernador, Gustavo Bordet, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, opinó que "hay que extremar las medidas de disminuir la circulación y aumentar el número de chequeo para saber dónde están las poblaciones de riesgo, los diagnósticos y cómo hacer para prevenir. Todo es importante. Hay que mantener las medidas extremas en todo este período porque creo que aún no ha tenido la fase ascendente. Es responsabilidad de todos que esta curva sea la más plana y menos elevada posible".



"La vacuna va a cumplir con el período. Hay más de 25 empresas que están llevándola adelante. Será muy importante para el año que viene y evitar el ciclo del coronavirus. A mi entender cumplirá solo su ciclo sin vacuna. Se va a cumplir en julio, agosto y septiembre, con el ciclo de seis meses que ha expresado el coronavirus con su existencia en distintas áreas del planeta. Estamos en el cuarto mes. El virus, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo potencia. Si evitamos de que busque personas para contagiar va a caer por sí mismo, aún sin la vacuna. Creo que llegaremos a octubre y noviembre con una curva completamente aplanada y llegaremos bien a fin de año. No esperemos que la vacuna haga esto, tenemos que ser nosotros con las medidas los que hagamos que el virus no circule", aseguró.



Sobre la implementación del plasma de convaleciente en la provincia, comentó que "presentamos toda la documentación, a los últimos cambios de protocolo los hicimos este martes, podríamos tener respuestas este miércoles. Este inicio será clave porque son los meses más importantes cuando sabemos que no tenemos un tratamiento de evidencia clara. Esto es para pacientes moderados o severos". Elonce.com