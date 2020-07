Reuniones grupales y el mate explicarían los 17 nuevos casos en Gualeguaychú

Circulación y aislamiento



Testeos

El doctor Federico Gini Cambaceres, integrante del COES Gualeguaychú, al analizar que entre el martes y el viernes se presentaron 17 nuevos casos en Gualeguaychú, dijo que "se notó una conducta generalizada de relajo en muchas actitudes, poco cuidado de las medidas de prevención, eso llevó a que cuando ingresó un caso de un virus muy contagioso hubo contagio de casos estrechos"."Cuando bajamos los brazos, el virus vuelve a entrar y está queriendo tocar a las puertas de siete localidades de la provincia", evaluó.Gini Cambaceres explicó que "tenemos problemas con dos actitudes, el aislamiento y no circular. Todo el mundo puede salir, pero uno tiene que salir a hacer lo que va a hacer, y volver. Si cada salida es un encuentro social, el virus se desparrama. No tiene que haber eventos sociales, pero uno recibe comentarios de que hay despedidas, partidos de fútbol, cumpleaños de 15, baby shower"."El virus entra en todas las localidades. De nosotros depende que circule o no. Ahora, circulemos lo menos posible", remarcó."Cada uno de los nuevos casos tiene contactos estrechos que se van aislando. Cuando uno presenta un solo síntoma, se lo hisopa. A esto que se presentó tenemos que agotarlo rápidamente. Tenemos que transmitir quédate en casa, salí solo, hacé lo que tengas que hacer, cuidá la higiene, la distancia, la barrera, lávate las manos, no compartas el mate?el papel que tuvo el mate en los contagios es impresionante, desterrando la antigua creencia de que el agua caliente mata el virus?es como darse un beso prácticamente?la gente no ha respetado el tema de mantener sus actividades con su círculo íntimo?", añadió.También subrayó que "guiso y asado con los amigos, no, que lo eviten. Si el virus entra en un grupo de cinco, se pueden contagiar algunos. Pero si cada uno tiene otro grupo, se multiplica".Ante una consulta, el profesional dijo que "por ahora no estamos haciendo testeos en los barrios vulnerables. Sería bueno hacerlo, pero hay que tener en cuenta que cada barrio es distinto a otro en la respuesta, en el compromiso. Lo que sí hacemos es aislar los casos estrechos para que se agote el contagio". (Fuente: Radio Máxima)