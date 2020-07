Tras el récord de casos, Gualeguaychú "evalúa diferentes medidas"

En la mañana de este jueves 9 de julio se confirmaron en Gualeguaychú 11 nuevos casos de COVID-19, lo que aumentó el número de casos en la ciudad a 36. A partir de esto el nodo epidemiológico del Hospital mantiene el contacto con los casos estrechos y junto a la Municipalidad se monitorea la situación para la evaluación de oportunas medidas.A partir de estos nuevos 11 casos se confirmaron 32 contactos estrechos y 18 de ellos están en estudio.Gualeguaychú tiene en este momento 21 casos activos, y 15 dados de alta. Los casos activos son todos leves, hay una persona internada en el Hospital, 7 están aisladas en el Hotel Embajador y 13 realizan estricto aislamiento domiciliario con constante seguimiento del nodo epidemiológico.que "junto al gabinete municipal evaluamos diferentes opciones para la ciudad que son las que determinarían que tomemos medidas restrictivas si se aumentan los casos confirmados en nuestra ciudad".Añadió que "las pautas que junto al Intendente y el equipo de trabajo hemos establecido para estar alertas y que serán motivo de tomar medidas restrictivas son la capacidad del sistema de salud local de dar respuesta a los casos que se presenten, teniendo en cuenta tanto los efectores públicos como privados, y que haya o no circulación comunitaria en la ciudad"."Es importante recordar que la confirmación de estos casos está dentro de los escenarios sobre los que trabajamos desde el inicio de la pandemia, por eso es muy importante en este momento, y cada vez más, la responsabilidad de la población en adoptar constantemente las medidas de prevención y precaución necesarias como mantener la distancia física de 2 metros, estornudar o toser en el pliegue del codo, lavarse las manos con frecuencia, no tocarse la cara, usar tapaboca en lugares cerrados, mantener los espacios ventilados y no concurrir a lugares donde sea imposible mantener estas pautas" explicó Piaggio,Además, hizo hincapié en que "la responsabilidad individual de cada vecino y vecinas son la clave para que nuestra ciudad pueda mantenerse en fase 5 de distanciamiento social sin tener que tomar medidas que hagan volver pasos atrás sobre lo conseguido".Piaggio también remarcó que "se trabaja de manera constante con el COES local y provincial, así como con el ministerio de Salud de la provincia y de la Nación, con quienes evaluamos el estado de la situación sanitaria en la ciudad y con quienes definiremos nuevas medidas en caso de ser necesario".