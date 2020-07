Covid-19 en Gualeguaychú: Afirman que los casos confirmados tienen un nexo

Este jueves en la ciudad de Gualeguaychú, se confirmaron 11 casos positivos para Covid-19. Todos estarían ligados al mismo grupo de trabajo y sus contactos estrechos, por lo que el nexo epidemiológico está establecido y se descarta el riesgo de contagio por conglomerado.Los últimos casos positivos de Covid están aislados al igual que todos sus contactos por lo que en Gualeguaychú las aperturas autorizadas no sufrirán modificaciones.Si bien no se ha emitido comunicación oficial al respecto, pero desde el municipio una alta fuente confirma aque "no hay criterios para cambiar de fase más allá de los últimos casos confirmados".