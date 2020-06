Brote de COVID-19 en Santa Ana: "Pensamos que nunca iba a llegar", dijo paciente

Sociedad Santa Ana extendió hasta el 12 de julio el Aislamiento Social y Obligatorio

indicó aGuillermo Erizaga, uno de los 50 pacientes que dio positivo para coronavirus en la localidad de Santa Ana., reconoció el peluquero al tiempo que explicó: "La situación es fea porque somos 1200 habitantes,compartirlo con todos porque al ser chiquitito, no se puede evitar y se toma con tranquilidad"., indicó."Cuando aparecieron los primeros casos, todos se alarmaron porque antes pensaron que nos iba pasar, porquereconoció el peluquero.Es que según comentó, "cuando uno ve las noticias, piensa lo peor, pero después, al ver que ninguno de los casos presenta síntomas, se empieza a tranquilizar".Finalmente, Erizaga encomendó a las personasremarcó.Erizaga, 30 años, explicó que él se mantuvo asintomático durante el transcurso de la enfermedad. Pero hizo hincapié en "tomar las precauciones para cuidar al que está al lado"."A mí no me afectó, pero quizás a otro sí", insistió.Finalmente, cerró: "A los que nos miran con otros ojos, tratamos de evitarlos porque eso no sirve a nuestra recuperación".