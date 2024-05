Balearon la casa del secretario gremial de UATRE Uruguay: el presunto motivo

Dos individuos a bordo de una motocicleta anoche pasaron frente a la casa del, y efectuaron. Uno de los proyectiles ingresó por la ventana del frente del inmueble, pero afortunadamente no hirió a nadie.Según el relato de López, su esposa se encontraba en la cocina al momento del ataque. Por muy poco, el tiro no impactó sobre ella. Tras el incidente, el gremialista contactó de inmediato a la Policía y a la Federal, cuyos uniformados acudieron rápidamente a la vivienda ubicada en calle Cipriano Reyes de Barrio Los Palos de Concepción del Uruguay.Fuentes policiales de la Departamental Uruguay confirmaron queSe dio intervención al personal de la División Criminalística, quienes realizaron el correspondiente relevamiento en el lugar y la extracción de fotografías, además se dio intervención a personal de la División Investigaciones quienes se encuentran trabajando en el esclarecimiento del hecho.Fuentes indicaron que, al parecer, los disparos se efectuaron cony que uno de los tiros pasó a centímetros de la esposa del sindicalista.El hecho, si bien está en plena investigación, estaría relacionado a los trabajos que López realiza con la UATRE y la Dirección de Trabajo, con apoyo de la Policía Federal en los establecimientos rurales para detectar el trabajo no registrado y la explotación laboral,Por otra parte, de acuerdo a lo ocurrido, se tendrían sospechas sobre la identidad de quienes estarían detrás de este ataque mafioso.