Gráficos: Exponencial crecimiento de casos de Covid 19 en Paraná y Santa Ana

El 18 de junio había 113 casos de coronavirus en Entre Ríos. Ese día se detectó la primera paciente de la ola de contagios que se desató en Paraná, donde en la actualidad hay 80 pacientes detectados con la enfermedad. Hasta entonces había 9 infectados en la capital entrerriana.Sin embargo, el mapa de casos en el territorio entrerriano da cuenta de otra situación que es todavía más llamativa, como la que sucede en Santa Ana. En la pequeña localidad del Departamento Federación pasaron de no tener casos a totalizar 29 este jueves. Así, en el conteo departamental, dicho distrito se ubica segundo en la provincia.Le siguen en cuanto a la detección de casos los Departamentos Islas de Ibicuy con 42 y Colón, con 30. No obstante, el primero mencionado, hoy no reportó nuevos enfermos y el segundo, parece haber controlado la propagación hace un par de días.