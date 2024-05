Bullrich sobre el paro de la CGT: "Es contra la sociedad que trabaja"

Aplicación del protocolo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó hoy que el paro nacional del 9 de mayo convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) es "contra la sociedad que trabaja"."Me parece que los paros lo único que hacen es arruinarlos a ellos porque el Gobierno está decidido a seguir su camino, el que nos va a sacar de la crisis", sostuvo Bullrich en declaraciones radiales."Es claro para los argentinos que es un tema netamente político. Están bien con los gobiernos que le dan lo que quieran en todas las especias. No tiene sentido discutir con quien no te va a escuchar", denunció.Asimismo, planteó: "Que hagan el paro, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro programa de Gobierno".Además, agregó que los dirigentes sindicales "perjudican a la gente" y consideró que "estos paros son contra la sociedad que trabaja, que son la mayoría".Bullrich anticipó que la cartera que lidera activará el protocolo de seguridad el próximo 9 de mayo. "El Gobierno tiene una decisión tomada y la gente la sabe", puntualizó la ministra y añadió: "Garantizamos la libre circulación, no dejamos que tomen puentes o corten rutas. Puede haber excepciones donde no estemos, si hay una fuerza provincial bienvenida, pero el protocolo siempre se aplica porque sabemos que la gente siente lo que significa. Es nuestra filosofía"."Es cuestión de esperar el proceso legislativo y lograr que salga lo antes posibles para llegar al 25 de mayo con la mayor cantidad de apoyos posibles a un cambio de paradigma que vino a quedarse para siempre en la Argentina. Estamos convencido de que va a salir", puntualizó.Por último, Bullrich reveló que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tiene listo el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, que será presentado en las próximas semanas."Lo tenemos listo, la estuvimos debatiendo bastante, pero en el medio nos cayó algo muy fuerte, y mañana voy a acompañar al ministro de Justicia en Rosario que es el sistema acusatorio en Santa Fe", se excusó."Es una ley penal que lo que hace es poner las escalas penales para los menores que no son imputables y que cometen delitos, y permite a los menores poder reinsertarlos y a los que cometen delitos duros tengan penas duras. No se puede matar. Siempre estamos del lado de la víctima aunque el victimario sea un menor", concluyó.