Pronostican un "parazo" contra Milei: "Adhieren los sindicatos que integran CGT”

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, pronosticó un "parazo" contra las políticas del presidente Javier Milei, ya que "todos" los sindicatos que integran la central obrera adhieren a la medida de fuerza."Este paro nacional va a ser un parazo, todos los sindicatos que integran la CGT adhieren a la medida de fuerza", sostuvo Daer en el marco de la 4ta edición de la Facultad de la Militancia en Rosario."Es ilógico pensar que, en un país con estas desigualdades, destruir los sindicatos es el camino. A lo único que puede llevar es a más desigualdad. Por eso defendemos la movilidad social ascendente, la escuela y la universidad pública", manifestó Daer.En este sentido, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad expresó: "Construir, juntarnos y debatir políticamente, debe haber debate interno. Lo fundamental es tener en claro un abanico de miradas, el debate político real es este, donde nos miramos la cara y asumimos compromisos. Hay que replicarlo".La actividad contó además con la presencia del jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, el ex jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y tuvo al secretario general de la CGT como principal orador, quien expuso sobre "Los derechos de las y los trabajadores frente al avance de la ultraderecha".En tanto, cuando le tocó hacer uso de la palabra, Rossi destacó la figura del secretario general de la CGT: "Héctor es uno de los dirigentes con más relevancia en estos primeros momentos de la presidencia de Milei"."El paro de enero fue una decisión valiente. Marcó una impronta de todo lo que significaba el desarrollo de los sectores opositores. En la 125 nosotros logramos ganar la votación en diputados y en el senado lo dieron vuelta", recordó el ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.