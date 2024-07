Colectivos: El fin de semana continúa la retención de servicios en Paraná

Choferes de colectivos mantienen este fin de semana la medida de fuerza dictada por UTA el pasado martes y los usuarios del transporte urbano de Paraná y el área metropolitana se quedan sin servicio durante tres horas por la mañana, de 7 a 10. La retención se repite a la tarde de 18 a 21.La medida tiene que ver con el reclamo del pago de 500.000 pesos que, según el gremio, debía haberse abonado hace unos 40 días; sin embargo desde Buses Paraná afirman que no existe tal deuda salarial con los trabajadores.Vale recordar que en este conflicto, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria pero la misma no fue acatada por UTA que entiende que en este conflicto no cabe dictar dicho acuerdo.Asimismo, el gremio adelantó que las medidas de fuerza podrían profundizarse a partir de la semana próxima. Gustavo Rupp, secretario gremial de UTA Entre Ríos, manifestó que “ya llevamos varios días con esta medida que hemos optado por parte del gremio, reclamando siempre mes a mes, tratando de llevar tranquilidad a los trabajadores y una solución que hoy en día no la estamos encontrando, no nos están teniendo en cuenta”.El lunes (29 de julio) "vamos a tener una reunión de delegados para ver los pasos a seguir e intensificar las medidas de fuerza que estamos llevando a cabo”, dijo y aclaró que por el momento es apresurado hablar de un paro total de actividades “porque los que siempre salen perjudicados son los usuarios, pero no podemos estar a la espera que el trabajador siga perdiendo y se siga licuando la plata mes a mes”.