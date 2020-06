Policía con COVID-19 en Federación: Buscan determinar sus contactos estrechos

El Municipio de Federación y las autoridades sanitarias trabajan por estas horas para encontrar todos los contactos posibles del último paciente con resultado positivo de COVID-19 en esa localidad. Así lo hizo saber este sábado en conferencia el intendente Ricardo Bravo, quien confirmó que, por su actividad, se trata de un número "importante" de personas."Se trata de una persona que no es de la localidad, pero que trabaja en nuestra ciudad y ha tenido contacto con varios vecinos", explicó el intendente. Aunque las autoridades no están autorizadas a difundir datos de los pacientes se supo que se trata de un funcionario policial.Bravo también indicó que se trabaja, junto a Salud, los equipos técnicos y el nosocomio, para "encontrar a todos los vecinos que tuvieron contacto estrecho para poner tener en aislamiento y prevenir otros contagios".De todos modos intentó llevar tranquilidad a la población, a la que pidió que "se sigan cuidando, cuando mantengan contacto con vecinos familiares, que estemos a dos metros, que usemos barbijos, alcohol en gel, agua y jabón para prevenir este tipo de contagio".Bravo brindó este sábado una conferencia junto al responsable del nodo epidemiológico, Mario Cornú; la directora del hospital San José de Federación, Carolina García; el médico a cargo de la coordinación del Centro de internación, control sanitario y aislamiento, Juan Vega.Cornú fue el encargo de brindar detalles sobre la situación de los pacientes con Covid. Según precisó "Federación tiene 16 hisopados hasta el momento, 15 negativo y 1 positivo". El caso al que se refiere es el del paciente con problemas renales que se encuentra internado en el hospital Masvernat de Concordia. "Tiene cinco contacto que están aislados y bajo control en su domicilio", indicó.Por ese motivo "estamos armando la lista completa, no puede faltar ninguno, de estos contactos estrechos", agregó.Durante la conferencia los profesionales brindaron a la población información sobre sintomatología, hisopados, medidas preventivas y reiteraron los números a los que comunicarse en caso de haber mantenido contacto con los pacientes positivos. El 107 es el número gratuito del hospital. En el Municipio, en tanto, se habilitaron los teléfonos 3456 481187 / 481586 / 482049 de 08 a 20 Hs. O 107 las 24 hs.El intendente, al cierre de la charla, explicó que se mantienen en contacto permanente con las autoridades sanitarias de la provincia para definir las medidas a tomar. "Así como fuimos flexibilizando, también vamos a ser muy responsables a la hora de tomar decisiones en las que tengamos que retroceder", explicó.