Federación: "Estas 24 horas son decisivas para resolver si volvemos a fase 1"

el Secretario de Gobierno y Hacienda de la comuna de Federación, Claudio Gómez

Comunicado oficial

Al respecto,, expresó: "Estamos analizando volver a la fase 1, no queremos entrar en pánico, pero de manera urgente lo que estamos haciendo es contactar a todos los contactos estrechos de las personas que estuvieron con este paciente que está muy vinculado a nuestra ciudad", dijo a, en relación al sub jefe de investigaciones de la policía departamental Federación."Estas 24 horas son decisivas para resolver si volvemos a la fase 1, por eso sacamos un comunicado, en principio para que la gente se siga cuidando y además para que aquellas personas que tuvieron contacto sepan que tienen que hacer", apuntó.Luego el Secretario de Gobierno y Hacienda,, para ver si en las próximas horas pueden venir profesionales de la salud a Federación y así evitar que esto se propague", indicó."Inclusive tenemos el otro caso, al cual necesitamos que se le haga el seguimiento epidemiológico", remarcó.El funcionario municipal dijo que la Caja de Jubilaciones puso a disposición el complejo Jardín para albergar personas que necesiten estar aisladas.La Municipalidad de Federación informa que toda persona que haya tenido contacto estrecho con aquellas que tuvieron relación con un caso confirmado de COVID-19 en un tiempo mínimo de 15 minutos, sin protección bucal y a menos de 1.50 Mts de distancias y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas, deberá realizar el aislamiento domiciliario obligatorio, que consiste en; mantenerse durante 14 días seguidos en su domicilio sin recibir visitas, sin ausentarse del domicilio sin ningún motivo ni mantener contacto con otras personas; de presentar síntomas durante el aislamiento como ser; fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, malestar general, fatiga y/o síntomas digestivos como diarrea, tiene que comunicarse telefónicamente sin salir del domicilio con la Secretaría de Salud 3456 481187 / 481586 / 482049 de 08 a 20 Hs. O 107 las 24 hs.