Coronavirus en ciudad de Federación: "Se investiga el nexo epidemiológico"

Carolina García, directora del hospital San José de Federación

Este es el primer caso de coronavirus en la ciudad de Federación

Los pacientes corresponden a los departamentos Islas, Colón, Uruguay, Federación y Gualeguaychú.dialogó con, que indicó que. Recordemos que en la noche de este jueves se brindó una conferencia de prensa en Federación, de la que participaron el intendente Bravo junto a autoridades sanitarias.La persona que resultó con coronavirus positivo, "", indicó la directora del hospital San José.acerca de los lugares en donde han estado, ya sea el remisero y la persona acompañante de esta persona", aseveró en el mismo sentido., por lo que no hay ningún nexo epidemiológico a través de su familia. Al nexo epidemiológico lo tendremos que buscar en el centro de Diálisis de Concordia o sus compañeros de remis", afirmó la directora del nosocomio.Desde el Centro de Diálisis de Concordia "se comunicaron con el coordinador del NODO Epidemiológico, Mario Cornú y nos pidió que se le tomara la muestra, porque en una de las diálisis había presentado febrícula". Es así que el hombre "se internó, se aisló y en el día de hoy dio positivo".A los síntomas los evidenció "esta semana, el lunes presentó febrícula", contó la médica."Se está viendo la posibilidad de trasladarlo a Concordia, al hospital Masvernat, debido a la necesidad de la diálisis. Pero todo esto se decidirá desde Concordia", apuntó.Aisladas están, en estos momentos, ""En total, hay", resaltó la directora del nosocomio. Al remisero y a la otra persona que viaja en el vehículo a hacerse diálisis a Concordia, tenían previsto realizarle el hisopado en la noche de este jueves. Estos dos últimos "no han presentado ningún síntoma"., que si hay que extremar los cuidados como se venía diciendo, lo recalcamos todo el tiempo, lo vamos a hacer. Y se sigue pidiendo el uso del tapabocas, del lavado de manos, el distanciamiento social. La gente ha tenido la sensación que, como no teníamos casos, había relajado la situación en relación a los cuidados, pero no se puede hacer, hay que extremar los cuidados".