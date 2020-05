Entrerrianas se graduaron en cuarentena: Son las primeras de UADER

"Apoyo a la educación pública y a la educación virtual"

Un nuevo avance en la virtualidad

Desde la Facultad de Ciencias de la Gestión, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, surgieron las primeras graduadas de esa universidad desde que se decretó el Aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado mes de marzo, señalaron desde la casa de altos estudios.El Decano de la FCG, Abog. Luciano Filipuzzi, se comunicó inmediatamente con las flamantes graduadas. Además de saludarlas y felicitarlas luego de su defensa, exclamó: "Hoy sentí un verdadero y profundo orgullo como Decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión. Orgullo por Antonella y Vanina, quienes no sólo son las primeras egresadas de una universidad pública en nuestra provincia en recibirse durante la cuarentena, sino que, además, son las primeras generaciones de profesionales en sus familias. Dos mujeres que representan a un gran porcentaje de estudiantes de la UADER, que, junto con sus estudios, trabajan a tiempo completo y tienen familia a cargo. Esto es lo que cada día nos motiva en la Universidad Pública, y nos empuja a continuar por el mismo camino de crecimiento en la educación universitaria"."Desde la FCG entendemos que este contexto extraordinario demandó mucho esfuerzo en toda la comunidad educativa para adaptarse a esta nueva modalidad, pero la respuesta de docentes y estudiantes ha sido digna de destacar, demostrando empatía y dedicación en una situación que requería el mayor de los compromisos. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que las clases puedan continuar, y en ese marco rendir las Tesis es fundamental para que muchas y muchos de nuestros estudiantes puedan finalizar su carrera académica, y comenzar una nueva etapa laboral profesional en estos tiempos tan difíciles. Momentos como los de hoy, solo nos motivan a redoblar los esfuerzos y apostar a la continuidad de la educación virtual hasta que la situación sanitaria actual nos permita el reencuentro presencial", puntualizó Filipuzzi.Asimismo, el Gobernador, Gustavo Bordet, envió su mensaje de salutación a través de sus redes sociales, destacando el rol de la universidad pública en Entre Ríos. "Su graduación fue posible gracias a que la FCG habilitó las mesas de examen mediante videoconferencia. (...) Garantizar la continuidad de las trayectorias educativas en el marco de la pandemia es un desafío que sigue siendo clave para asegurar la inclusión educativa. Felicitaciones a Daiana, Vanina, y en nombre de ellas a toda la comunidad universitaria de nuestra UADER y #EntreRios", fueron algunas de las palabras que utilizó el mandatario provincial en su cuenta de Facebook e Instagram (@BordetGustavo), acompañadas por imágenes de la defensa de Tesis.También se refirió a esta situación el Rector de UADER, Aníbal Sattler, quien dejó sus "felicitaciones a las estudiantes por el esfuerzo realizado" y señaló la importancia de la temática trabajada: "Alcanzaron el título de grado ocupándose de un tema que tiene impacto en la gestión pública como lo es, en este caso, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Su aporte nos permite profundizar en nuestras estrategias académicas en este contexto tan complicado de pandemia"."Quiero valorar el crecimiento, el esfuerzo y la política académica institucional que ha llevado adelante la FCG. Demostraron que han estado a la altura de las circunstancias que estamos viviendo, por un lado, porque hay decisiones políticas por parte del equipo de gestión, y por el otro porque los docentes se han comprometido de una manera impresionante. Aprovecho el momento para felicitar a las docentes, directoras, co-directoras y al jurado, quienes han participado de la primera evaluación a distancia. Es un orgullo para la UADER el compromiso institucional del personal, los estudiantes y docentes que aún en este contexto no se han inmovilizado", concluyó.Las dos egresadas son madres de familia y repartieron a lo largo de su carrera su tiempo de estudio con sus respectivos trabajos particulares. "El apoyo de mi familia fue muy importante para este logro", aseguró Vanina Montero quien destacó estar "feliz y agradecida con la Facultad por haber puesto los medios para que podamos decir que somos licenciadas; y con el Gobernador por sus palabras".En tanto, Antonella Canoza remarcó que esta experiencia fue "muy emocionante y satisfactoria", al tiempo que puso énfasis en "el orgullo por haber sido saludadas por el Gobernador y la emoción que sentimos por las palabras que nos brindaron el Decano, Luciano Filipuzzi, y el Secretario Académico, Román Scattini. Estamos contentas de ser las primeras licenciadas en contexto de cuarentena en la Provincia".El tema de investigación de la Tesis que desarrollaron Canoza y Montero fue "La cultura organizacional. Los desafíos de la innovación en la Dirección de Catastro de la provincia de Entre Ríos (ATER)". El trabajo estuvo dirigido por la docente Marina Blanca y tuvo como Co-Directora a Virginia D'Angelo. Los Jurados evaluadores fueron Verónica Odetti, María Laura Bevilacqua y Marina Blanca.La defensa se desarrolló de manera oral a través de la plataforma Google Meet. Desde sus casas, las nuevas graduadas pudieron rendir remotamente a través de sus computadoras personales y su exposición fue seguida atentamente por el tribunal examinador, que determinó su aprobación con muy buena calificación."Han hecho muchísimo esfuerzo en todo el desarrollo de este trabajo", enfatizó Marina Blanca, Directora de la Tesis e integrante del Jurado. "Las dos chicas trabajan y tienen hijos, como ocurre con la mayor parte de los estudiantes y graduados en nuestra Facultad. Por eso su intención era poder aportar algo con la investigación a su lugar de trabajo, especialmente Vanina que se desempeña en ATER", agregó. Por último, sobre el desafío de la virtualidad, expresó: "Estaban algo nerviosas por algún imprevisto, hicieron muchas pruebas anteriormente y todo salió como se deseaba. Trabajaron mucho en el contenido para realizar una buena presentación".Sobre esta nueva manera de rendir, en el contexto de cuarentena, Antonella Canoza opinó: "Pasamos muchos nervios antes de la defensa virtual; por suerte yo ya venía con clases a distancia y estaba más acostumbrada. Cuando presentamos nuestra tesis por supuesto que no nos esperábamos que pasara todo lo que ocurrió. De todos modos, rendir de manera virtual fue único".En la misma línea, añadió: "La educación de manera virtual es eficaz, uno aprende a través de la computadora constantemente. Hay mucha virtualidad en las relaciones personales y también debe haberlo desde lo académico. El aprendizaje tiene que ser continuo, por lo que la virtualidad no es un impedimento para estudiar o recibirte".De manera similar, Vanina Montero agregó: "Es importante que las clases sigan de forma virtual si no podemos estar presencialmente. No podemos quedar estancados, hay que buscar nuevas metodologías. Que la Facultad abra las puertas virtuales y nos enseñe nuevos sistemas es una forma más de seguir creciendo ante un contexto de tanta incertidumbre. En nuestro apoyo a la educación pública, también tiene que estar el apoyo a la educación virtual", subrayó."Recibirse en cuarentena es difícil pero lo importante es que lo pudimos lograr, que la Facultad otorgó los medios para poder exponer nuestra Tesis y ahora estamos muy felices. Venimos trabajando en esto desde hace mucho tiempo, con el apoyo de familias, hijos, parejas para poder hacer lo que nos gusta, seguir estudiando y tener el título de licenciadas", manifestó.La Facultad de Ciencias de la Gestión viene trabajando en su crecimiento de la modalidad a distancia desde hace tiempo.Con la aparición de la problemática sanitaria actual, comenzó a habilitarse la plataforma Moodle como medio oficial para el dictado de clases, a fin de garantizar el cursado y los procesos académicos, salvaguardando la salud de toda la comunidad universitaria. Ese fue el objetivo primordial desde un principio.De esta manera, la FCG cuenta hoy con 700 aulas creadas en su campus virtual. Allí, 450 docentes brindan clases a 5000 estudiantes de sus distintas carreras de grado y pregrado. Sumado a esto, recientemente ha iniciado el dictado de la carrera Guía de Turismo, primera de modalidad íntegramente a distancia en el ámbito de UADER.