Uader: en Facultad de Humanidades "se podrán defender tesis en forma virtual"

Ante la situación de excepcionalidad sin antecedentes por la presencia de la pandemia de COVID-19, el máximo órgano de gobierno sesionó de manera virtual en la tarde del 8 de mayo con la presencia de la Decana, Mg. María Gracia Benedetti; sus consejeras y consejeros directivos; el Vicedecano Licenciado Alejandro Ruíz, el equipo de Gestión, coordinadores de sedes y referentes de Agrupaciones Estudiantiles sin representatividad en el CD.



En relación a los temas tratados se destacan: Becas UADER, Dispositivo de Escucha y Atención Telefónica de la FHAyCS y centralmente la Resolución que establece criterios institucionales que se suman a la Disposición Académica número dos, de UADER. En esta Nota haremos eje en la Resolución que implica la reprogramación y readecuación de actividades académicas para la contingencia sanitaria Covid- 19; y en notas posteriores abordaremos los demás temas.



La Decana Mg. María Gracia Benedetti abrió la sesión convocando al asesor legal Abogado Gastón Ávila quien proporcionó un dictamen favorable en cuanto a la legitimidad del carácter virtual de la reunión del cuerpo. A continuación se explayó sobre los debates y fundamentos pedagógico-políticos que orientan las definiciones de la conducción de Humanidades, comentando el arco de diálogo al interior de la Universidad, de las Asociaciones nacionales en las que participamos (ANFHE-AUAPSI) y también con el Ministerio de Educación de la Nación. Asimismo, brindó detalles de las estrategias y herramientas puestas en marcha para poder leer y analizar cómo se va transitando en la comunidad educativa, este inicio de la Trayectoria Formativa 2020.



En coincidencia con lo propuesto por Ministerio de Educación de la Nación, ratificó "la perspectiva central de la Salud de nuestro pueblo como eje de todas las acciones, y en el plano educativo la necesidad de dialogar con este acontecimiento de salud inédito que nos exige continuar garantizando el derecho a la educación en nuestras escuelas y carreras de grado y pregrado, en un contexto en que se ha puesto en jaque la modalidad central del trabajo docente, la presencialidad".



Se informó también sobre la gestión de los procesos administrativos necesarios para garantizar la continuidad y designaciones de docentes y personal en sus tareas.



Luego realizaron su informe la Secretaria Académica Esp. Marcela Cicarelli, quien detalló las diversas estrategias y planes de trabajo implementados como también las acciones con el cuerpo docente y equipo pedagógico; la coordinadora del Programa Ingreso, Permanencia e Ingreso Esp. Rosana Ramírez, dio cuenta de los resultados de una Encuesta sobre Accesibilidad Estudiantil; la Secretaria de Bienestar e Inclusión Estudiantil Leticia Bentancur, que presentó lo trabajado con el claustro y lo referido a Becas UADER 2020. Desde la Secretaría de Extensión y Derechos Humanos, el Lic. Agustín Guillerón expuso la propuesta de un «Dispositivo de Escucha y Atención Telefónica de la FHAyCS».



Seguidamente, el Secretario de Consejo Directivo, dio lectura a un Proyecto de Resolución presentado por Secretaría Académica, que recupera inquietudes y aportes en torno de problemáticas académicas centrales y propone la reprogramación y readecuación de actividades académicas para la contingencia sanitaria Covid- 19. El Proyecto recupera los intercambios de las rondas de reuniones virtuales con Responsables de Sede, Coordinadores de Carrera, Equipo de debate Pedagógico de la FHAyCS, espacio institucional con Centros de Estudiantes, Consejeras y Consejeros estudiantiles. Cabe destacar que esta propuesta de flexibilización de Calendario y Reglamento Académico, es excepcional y responde al contexto de contingencia que no posibilita la presencialidad.



La Resolución aprobada en Plenario norma sobre los siguientes aspectos:



. Plazos de entrega de Documentación para inscripción a carreras de pregrado y grado ciclo académico 2020: Se ratifica lo dispuesto por Disposición Académica Nº 2 UADER, en lo atinente a extensión de plazos de entrega de certificados de título en trámite para estudiantes ingresantes al año académico 2020 hasta el 30 de octubre de 2020 y de títulos de Educación Secundaria hasta el 18 de diciembre de 2020.

Reprogramación de Mesas de exámenes afectadas por la contingencia sanitaria: Reprogramar las mesas de exámenes de los turnos que se encuentren previstas por Calendario Académico y que se vean interrumpidas por la contingencia sanitaria. La reprogramación estará sujeta al retorno a la presencialidad, debiéndose adicionar los turnos y llamados afectados por esta situación a las que se disponen por Calendario Académico 2020 y eventualmente, si fuera necesario, en el correspondiente al 2021.



Mesas de exámenes de llamados extraordinarios: Sustanciar a pedido del estudiante mesas de exámenes de «llamados extraordinarios» correspondientes al artículo 8º de la Ordenanza 120/19 (Reglamento Académico de la Universidad Autónoma de Entre Ríos) de modo virtual. Mirando en términos de Trayectoria, se pone el eje en esta medida en aquelles estudiantes que están prontos al egreso.



Defensas de Tesis y TIF en la modalidad virtual: Adecuar los procedimientos administrativos y académicos para que la defensa de Tesis y TIF pueda realizarse de modo virtual mientras dure la contingencia sanitaria. Para lo cual todos/as las participantes deberán contar con disponibilidad de recursos tecnológicos y conectividad adecuados, sin que esto implique romper reglas impuestas en el marco del ASPO o de normativas dispuestas por autoridades sanitarias mientras dure la situación derivada de los efectos del COVID-19. Este punto también piensa a les estudiantes en término de Trayectoria, posibilitando la graduación.



Extensión de regularidades y cómputo de correlatividades: Extender la regularidad de materias y cómputo de correlatividades de las asignaturas que se venzan en el transcurso del presente año 2020; hasta el 18 de diciembre de 2020. Se autoriza a regularizar materias correlativas hasta tanto se alcance la aprobación mediante examen final de la materia requerida como correlativa. En el caso de que la materia no sea aprobada, se podrá sostener excepcionalmente y de manera condicional, en los casos previstos en este artículo, la condición de regular en la materia consecutiva posterior, por el periodo fijado en el Reglamento Académico sin alterar el orden para la aprobación y acreditación de materias establecidas en planes de estudio vigentes en la FHAyCS.



-Asistencia: Suspender el requisito de asistencia como condición para acceder a la regularidad y/o promoción de materias mientras dure la Trayectoria de Cursado no presencial.



. Condiciones para la regularidad y promoción de materias: Sobre este punto, se definió la conformación de un Espacio de Trabajo que será convocado por Secretaría Académica con la participación de Coordinadores de Sedes y Carreras, equipos docentes y Presidentes de las Comisiones de Asuntos Académicos y/o de Asuntos Legales del Consejo Directivo, con el fin de alcanzar acuerdos y establezcan criterios comunes para promover las condiciones de regularidad y/o promoción de asignaturas durante el periodo de actividades no presenciales, aspecto de especial interés de estudiantes y docentes; que se refrendarán mediante Circulares y/o Documentos de Trabajo.



- Cursado y acreditación de Asignaturas del Trayecto de Prácticas Preprofesionales y Docentes:



En este punto, Secretaría Académica trabajará también en forma conjunta con las y los Coordinadores de Sedes, Carreras y equipos docentes de espacios curriculares de trayectos de Prácticas Preprofesionales, y con los Presidentes de Comisiones de Asuntos Académicos y de Asuntos Legales del Consejo Directivo con el objetivo de alcanzar acuerdos y establecer criterios comunes para promover la regularidad y/o promoción de estas asignaturas. Asimismo que se postulen alternativas que contemplen la posibilidad de reorganizar y/o reprogramar las actividades previstas para realizar en territorio o en contexto de prácticas, acorde a las medidas de aislamiento o distanciamiento social que se definan desde el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal. Dichos acuerdos y criterios serán refrendados mediante Circulares y/o Documentos de Trabajo.



- Planes de trabajo para el cursado virtual: Requerir a los responsables y/o titulares de cátedra la presentación de planes de trabajo que incluyan propuestas para el cursado virtual, los cuales serán remitidos por la Secretaría Académica al Consejo Directivo para su correspondiente aprobación.



. Incorporación a las cátedras de Adscriptos y Docentes Auxiliares Alumnos/as: Requerir a la Secretaría Académica que se viabilicen procesos administrativos para la incorporación a cátedras de Adscriptos/as y de Docentes Auxiliares Alumnos/as cuya postulación fuera iniciada con anterioridad a las medidas devenidas de la contingencia sanitaria, sin que esto implique el desarrollo de entrevista de oposición presencial alguna en cumplimiento de lo dispuesto por el inc. C Art. 3º de la Res. 111/20 (REC).



(Fuente: APF)