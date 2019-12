"No poder lograr el objetivo duele mucho", dijo el Jefe de Bomberos Voluntarios

Paraná La búsqueda de Fiorella se reanudará este lunes por la mañana

Hasta el momento las tareas de búsqueda de la joven que cayó al arroyo Antoñico no han tenido resultados favorables. Tras intensas tareas, personal de Bomberos Voluntarios lograron retirar en la tarde de este domingo y con las últimas horas del sol, el auto del lugar donde había quedado atascado.El arroyo Antoñico, tiene casi 16 km hasta llegar al río Paraná. Este lunes y con las primeras luces del día, se retomarán los rastrillajes., Carlos Almada, Jefe de Bomberos Voluntarios de Paraná, dijo que fue un "arduo trabajo" poder extraer el Suzuki Swift de Fiorella Furlán; "estuvimos cinco horas tratando de sacarlo".Asimismo lamentó que las tareas de búsqueda de la joven no hayan tenido resultados: "No poder lograr el objetivo duele mucho, teníamos mucha expectativas por eso hoy convocamos a todo el personal a trabajar"."El auto había quedado incrustado en una curva, lo movimos a pulso hacia atrás y luego lo sacamos" con ayuda de máquinas pesadas que fueron aportadas por la comuna.La desaparición de Fiorella movilizó a toda la sociedad. A su búsqueda se sumaron vecinos, el cuerpo de guardavidas de la municipalidad, reservistas del Ejército y de la escuela de canotaje, que se solidarizaron con la familia de la joven en este difícil momento.