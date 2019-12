Video: Así retiraban del arroyo el auto de Fiorella

Fiorella Furlán conducía un automóvil Suzuki Swift que cayó desde un puente al ser arrastrado por la correntada durante el intenso temporal que se registró este sábado en Paraná.El accidente ocurrió pasadas las 18 horas sobre calle Manuel Gálvez, a la altura del puente, a metros de la intersección con avenida Ramírez.El vehículo fue arrastrado unos 300 metros hasta calle El Paracao, en la zona de las vías y Villa 351. Las intensas tareas para rescatar a la conductora se concentraron sobre calles El Paracao y Rosario Vera Peñaloza, entre las avenidas Ramírez y Las Américas. En ese mismo lugar se encontró el auto.Durante la tarde de este domingo, personal municipal, de Bomberos y Policía intentaron sacar el vehículo de ese sitio. Con una retroexcavadora lo lograron.Jorge Vallejos, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paraná, explicó a Elonce TV que "el trabajo es incesante, agradecemos la colaboración de toda la gente del barrio. Con ayuda de una retroexcavadora se pudo retirar, se enganchó con lingas, lo levantaron y pasaron por arriba de la reja"."Ahora se realizarán las pericias correspondientes, a cargo de Criminalística de la Policía de Entre Ríos. Le entregaron documentación, llaves y otras pertenencias a la familia de la chica. El auto seguramente será llevado a la comisaría. El vehículo no sirve más, está destruido, con la correntada que había y pegando en la curva se rompió", dijo.Asimismo, manifestó que "la joven ha salido del auto cuando ha estallado el parabrisas. Anoche rompimos con un motomartillo y ella no estaba"."Hay que poner algo en ese lugar. Muchas veces vinimos a sacar motos, autos, no es la primera vez que pasa", señaló.