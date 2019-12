Vio a Fiorella caer con su auto: "El agua estaba 1,50 metros arriba de la calle"

Fiorella Furlán, de 22 años, conducía un automóvil Suzuki Swift que cayó desde un puente al ser arrastrado por la correntada durante el intenso temporal que se registró este sábado en Paraná.Alberto, el principal testigo del hecho, contó aque "todos estamos muy conmocionados. A mí esto me toca muy de cerca porque vi cómo se cayó al agua con el auto. Llamé al 911, corrí y me metí en el lecho del arroyo, el agua me daba a la cintura. Fui por el costado pero la vegetación no me dejó avanzar".Explicó que "vi que el auto se iba, yo llamaba al 911 mientras tanto. Vi que ella iba con el celular encendido porque se veía la luz adentro del auto mientras flotaba y se la llevaba la correntada. La seguí hasta que perdí de vista el auto. Me volví y al minuto llegó la Policía y los Bomberos"."En cada lluvia grande el arroyo se desborda. En estos días se cumple un año de que a otro conductor le pasó lo mismo pero tuvo la suerte de que quedó estancado en la baranda y no cayó al arroyo. Esa vez lo ayudamos a salir por el techo al chico. Esto ya pasó en cuatro oportunidades", aseguró.Y dijo: "La basura que se junta en los bordes de las barandas obstruye el paso del agua y complica todo, por eso el agua sube tanto. El agua estaba un metro cincuenta arriba de la calle. Hace años que reclamamos por una solución definitiva".