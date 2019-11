El Ventilador: Algunas opiniones sobre "el cuerpo perfecto"

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:



La industria de la moda, sin dudas, marca fuerte la vara a alcanzar en ese sentido. Y lo hizo siempre. De hecho, a través del tiempo sus estándares de perfección han ido cambiando. Y vestirse, lejos de ser un detalle menor o una banalidad, se convierte para la gran mayoría en un aspecto fundamental que define no sólo la apariencia sino, muchas veces, hasta el ánimo.Encontrar una prenda simple suele ser una odisea para millones de hombres y mujeres argentinas. Los talles S, M y L abarcan más del 90% de la producción. Pero... ¿tiene el 90% de los argentinos ese tipo de medidas?Desde hace unos años, "sentirse bien" comenzó a imponerse como concepto y práctica por sobre "estar flaco" o "hacer dieta". Pero, aun así, conseguir el "cuerpo perfecto" sigue siendo una meta y hasta una obsesión para muchos.Encajar en los estándares impuestos de belleza suele convertirse en un camino lleno de obstáculos. Y en tiempos de sobre exposición como el actual, las consecuencias negativas se multiplican.Conseguir una dieta equilibrada acorde a nuestra fisonomía, en ocasiones no resulta una tarea sencilla. Los especialistas aseguran que cuando la "imagen corporal" se distorsiona, comienzan los problemas.-"Conozco a una chica que hace la dieta de la grasa. Come fiambre, hamburguesas, todo con grasa, pero nada de harina. ¿Sirve eso? Según ella bajo 8 kilogramos en 10 días".-"Tendrían que sacar las balanzas de las farmacias. Yo tenía una amiga con anorexia en la adolescencia y entraba más de una vez a la farmacia moderna a pesarse".-"Soy flaco, no tengo problemas con el talle, pero a las personas obesas les cuesta mucho encontrar talles. Saludos".-"¿Qué dieta es mejor para bajar 50 kilogramos? ¿Una dieta cetogénica o low card?".-"Las frutas están en precio, lo que tenemos que dejar es la cerveza".-"Es increíble cómo les llegan a los chicos las palabras de las maestras. Mi nieto Elián va al jardín y le han entrado tanto las palabras, que no come más papas fritas, porque dice que es comida chatarra. Se ha volcado a comer frutas porque dice que es dulce y sano".-"Diego ¿qué opinas de la dieta low carb?".-"El problema hoy es que todo el mundo come. Hacé gym, las balanzas en farmacias están genial, yo las uso. Hoy en día está de moda tener cuerpo fit, es la verdad. Hay que cuidarse mucho y el desayuno es primordial en nuestro alimento".-"Quisiera saber de la dieta cetógena, si es recomendable".-"Me gustaría saber qué tipo de entrenamiento es aconsejable y si las caminatas solamente se sugieren como actividad física".-"Aunque Salud Pública implemente un plan de educación, el problema es que la mitad de la población en Entre Ríos no tiene ingresos decentes. El guiso y la polenta es casi, casi un lujo".-"No le echemos la culpa al kiosquero, es su negocio. El problema empieza por casa".-"Qué buenos esos profesionales, el conocimiento que tienen lamentablemente está fuera del alcance de nosotros, los pobres".-"Por otro lado es aconsejable que los niños consuman frutos secos en remplazo de dulces".-"Quería saber si conocen algún libro que pueda informarnos sobre alimentos, y sus nutrientes. Y si creen que ser vegano es lo más adecuado, si lo que nos importa más es la nutrición que adelgazar".-"Soy paciente de Liset y la verdad que desde que empecé a atenderme con ella y utilizando su balanza profesional pude comprender como está compuesto el peso y gracias a la actividad física, acompañada de una buena nutrición, pude aumentar la masa muscular y disminuir la grasa".-"El desayuno. Avena, frutas, quinoa, mucha semilla y frutos secos. Omelette. Leche de almendras".-"Soy nutricionista y lo que está diciendo es mentira".-"Son para gente con dinero esas dietas y desayunos que están hablando. ¿Y para los chicos de bajos recursos qué?".-"¿El profe de educación física es nutricionista? Sería interesante que hable de educación física".