El Ventilador: Cuerpo perfecto: viejos prejuicios, nuevos paradigmas

La industria de la moda, sin dudas, marca fuerte la vara a alcanzar en ese sentido. Y lo hizo siempre. De hecho, a través del tiempo sus estándares de perfección han ido cambiando.



Y vestirse, lejos de ser un detalle menor o una banalidad, se convierte para la gran mayoría en un aspecto fundamental que define no sólo la apariencia sino, muchas veces, hasta el ánimo.



Entonces... ¿qué pasa hoy con aquellos cuerpos que no encajan en los talles impuestos por esta poderosa industria?



Actualmente en Argentina existen doce leyes de talles, entre provinciales y municipales. Y, aún así, no garantizan la existencia de prendas acordes a la diversidad corporal que existe en nuestro país.



Pero... ¿cumple cada jurisdicción con su ley actual? ¿Quién controla su aplicación y cumplimiento?



Encontrar una prenda simple suele ser una odisea para millones de hombres y mujeres argentinas. Los talles S, M y L abarcan más del 90% de la producción. Pero... ¿tiene el 90% de los argentinos ese tipo de medidas?



El INTI realizó el año pasado una compleja investigación para determinar cómo es el cuerpo promedio de los ciudadanos argentinos mayores de 12 años.



Aseguran que las conclusiones servirán para diseñadores, fabricantes y distribuidores textiles. En definitiva, para democratizar la industria de la moda y disminuir la discriminación que sufren quienes no encajan en sus moldes.



Es que no sólo de estética va la cosa. Los especialistas aseguran que este tipo de exclusión y discriminación puede provocar estragos en la estructura psíquica de una persona y en su salud física.



En este sentido, diferentes organizaciones solicitan la urgente sanción de una Ley Nacional de Talles que incluya a todos los tipos de cuerpos y garantice el mismo derecho a vestirse.



¿Cuál es la situación actualmente en nuestra provincia? ¿Qué piensan los diseñadores y fabricantes textiles al respecto? "Imagen" corporal Desde hace unos años, "sentirse bien" comenzó a imponerse como concepto y práctica por sobre "estar flaco" o "hacer dieta". Pero, aun así, conseguir el "cuerpo perfecto" sigue siendo una meta y hasta una obsesión para muchos.



Encajar en los estándares impuestos de belleza suele convertirse en un camino lleno de obstáculos. Y en tiempos de sobre exposición como el actual, las consecuencias negativas se multiplican.



Conseguir una dieta equilibrada acorde a nuestra fisonomía, en ocasiones no resulta una tarea sencilla. Los especialistas aseguran que cuando la "imagen corporal" se distorsiona, comienzan los problemas.



Pero... ¿qué factores son los que actualmente ponen en mayor riesgo nuestra imagen corporal?



Entre aquello que somos y aquellos que nos gustaría alcanzar como imagen, suele haber un trecho. Y la adolescencia es uno de los momentos de la vida más vulnerables a esta problemática.



Las redes sociales, afirman diversos estudios alrededor del mundo, son un factor fundamental en la distorsión de la imagen y la búsqueda de un ideal.



¿Cómo abordan hoy esta problemática con los más jóvenes, la escuela y sus familias?



A enfermedades ya conocidas como la anorexia, cada vez aparecen con más frecuencia otros padecimientos como dismorfofobia o vigorexia.

¿Qué dicen los médicos al respecto y cómo se aborda la problemática de la alimentación bajo estos nuevos padecimientos?