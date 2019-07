"Quise hacer el servicio militar, porque me encanta", aseguró un joven

Según la resolución 598 del Ministerio de Seguridad de la Nación, se crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores para poder ofrecer una alternativa de contención y formación a todos aquellos jóvenes entre 16 y 20 años que no estudian y tampoco trabajan.Esa franja de la adolescencia, popularmente conocida como la generación NiNi, son jóvenes que por algún u otro motivo han decidido no estudiar, no han podido hacerlo o han abandonado sus estudios.Este Servicio Cívico, aseguran desde el Gobierno Nacional, ofrece un espacio de contención, estimulación e incentivo a todos esos chicos.Pero, para muchos, una pregunta queda en el aire... ¿no debería ser ese el rol de las Escuelas y Universidades?, el programa que se emite por, dondey de barrio Humito de Paraná, contó su experiencia.También se expresó al respecto,El tema fue debatido en la edición de este jueves de, el programa que se emite por, dondey de barrio Humito de Paraná, contó su experiencia."Estoy trabajando en un plan desde hace seis meses, para limpiar el barrio. Trabajo también en un criadero de cerdos. Dejé el estudio, hace mucho. Sólo llegué a primer año del secundario", comentó.Cuando cursaba la escuela "también trabajaba, hacía changas". Luego de dejar sus estudios se dedicó "de lleno, a trabajar"., expresó., señaló que ""."Los jóvenes son maltratados por los adultos.", consideró.Asimismo, expresó que "se habla de los jóvenes por los casos que salen en la tele. Los casos de suicidios".Creo que las generaciones adultas en vez de pensar cómo vamos a hacer para dejarles un mundo mejor, estamos pensando de qué manera nos vamos comiendo a los jóvenes", remarcó.", finalizó.