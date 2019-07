El Ventilador: Algunas opiniones sobre el Servicio Cívico

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

A través de una resolución, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó el "Servicio Cívico Voluntario en Valores". Se trata de una serie de talleres dirigidos a jóvenes de 16 a 20 años e impartidos por Gendarmería Nacional, cuyo objetivo principal es, según afirman, brindar capacitación en valores democráticos y republicanos a jóvenes que no estudian y tampoco trabajan.La Ministra Patricia Bullrich explicó que este servicio nace como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes para que conozcan sus capacidades y potencialidades personales, el sentido del deber, la capacitación en nuevas destrezas y habilidades y el compromiso con el bien común.Entonces, ¿dónde radica el nudo de la polémica que despertó esta noticia? ¿Quiénes serán los encargados de diseñar los planes y contenidos de estos talleres?-"Me parece perfecto, pasa que al ser voluntario el que sigue sin ganas de hacer nada va a seguir seguir".-"Está muy bien que vaya al Servicio Cívico, que aprendan algo. Ellos no van la escuela. no trabajan, solo celu y joda, eso le hace mucho mal".-"Felicito a Gendarmería Nacional entidad prestigiosa de nuestro país y se hace más grande si colabora en encaminar a nuestra juventud que tan abandonada por los docentes que se preocupan más por hacer paro que enseñar a los alumnos hacer docencia de verdad".-"Primero se es persona después se es profesional y en educación falta esto, sumado a la mala preparación para ser padres que tienen algunos ciudadanos que consideran a la escuela como una guardería para sus hijos. Así hoy día tenemos una sociedad degradada en valores".-"Los únicos culpables de que haya jóvenes que no estudian ni trabajan son los padres, las familias que dejaron de poner límites e imponer obligaciones a sus hijos. Si no se trata de reparar ese error desde el hogar, no hay educación escolar ni servicio militar ni civil que funcione".-"Los oficios se anulan con la camarilla de Arquitectos ingenieros, las fuerzas clasifican con antecedentes y no estamos para mantenerlas con fines bélicos hay que crear trabajos bien pagos y leyes duras".-"Van, se anotan a los colegios, le dan el certificado de alumno regular para cobrar, después ni van al colegio. A fin de año vuelven a pedirlo y así siguen sin escolarizarse pero ahora es culpa de Macri todo lo q pasa en el país y viene esta cola hace más de 12 años".-"Están muy equivocados, hay muchos jóvenes que están estudiando y quieren ingresar a las fuerzas por voluntad escucho cuando hablan los jóvenes".-"Yo opino de que las instituciones tienen que tomar o inscribir con primaria o con que sepa leer y escribir, y que terminen los estudios dentro de la institución y si ven que tiene vocación de servicio queden dentro la institución, o que los que pasaron por este curso de gendarmería sean después absorbidos por otras instituciones como ejército o policías".-"Es increíble el matete que se trata de hacer en la sociedad desde los gobiernos. Por qué iniciar un supuesto proyecto "para educar en valores" desde gendarmería? Un tema que en primera instancia es familiar y de los primeros años de educación formal... por otro lado, si es "voluntario" no incentivará a los jóvenes "ni-ni". Se saca apoyo a lo educativo y se proyecta esto? Que perverso y manipulador sistema".-"Vergüenza dan estos docentes que solo saben hacer paro y no enseñar a los chicos que se miren en un espejo antes de opinar esos docentes que no educan tampoco. Apoyo la decisión de la formación de la Gendarmería".-"Me parece perfecto que puedan darle oficios las fuerzas y de paso enseñar la vocación de ser patriota y defender la Patria".-"Esta genial el servicio voluntario, es una oportunidad bárbara para nosotros hijos, los que critican tanto esto es porque están acostumbrados a las limosnas de los políticos no tienen futuro ni dignidad".-"El rector es una vergüenza, por qué no educan bien a los alumnos de la escuela y no lo dice. El nuevo programa de servicio voluntario y manejado por gendarmería esta bárbaro".-"Primero enfatizar que la educación es un derecho y la institución que garantiza es la escuela con sus responsables los docentes. En relación a experiencias de garantizar ese derecho el profesor Dines lleva adelante una institución compleja que sabe mucho de estigmatización y en estos años cuentan un excelente trabajo de que los estudiantes vuelvan a la escuela".-"Está propuesta es fruto de la decadencia en de los docentes, que en lugar de dar clase se dedicaron a realizar Paros. De qué hablan si nunca dieron clase una semana completa en estos últimos 35 años".-"La educación pasa por el mismo problema que la justicia, los educadores tienen el mismo problema que el policía que detiene un delincuente y la justicia lo suelta y los maestros tienen infinidad de trabas para educar, no se los respeta".-"No seamos hipócrita un soldado analfabeto demostró en Malvinas más coraje que aquellos que se prepararon toda la vida para defender la patria e incluso tuvo a raya a soldados profesionales como eran los ingleses".-"Aunque no se quiera politizar se trata de un tema político ya que involucra la responsabilidad del Estado de responder con Políticas Públicas a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Coincido con que el proyecto que se presenta es totalmente estigmatizante y sólo responde a un momento electoral".-"Soy Militar retirado pertenezco a la Fuerza Aérea, y le digo al Sr. Sergio Dines que está muy equivocado en su concepto de que un militar no puede enseñar, yo lo hice durante mis 37 años de servicio, y le recuerdo también que antes en el servicio militar obligatorio se daba la oportunidad de terminar la primaria a aquellos que no lo hicieron en su niñez y de poder obtener una profesión mientras cumplían con defender a la patria".-"Coincido con Gladis, a los jóvenes nos piden que solucionemos los problemas que ya existían desde antes de que llegáramos nosotros".-"No encerremos a todos en la misma bolsa, hay joven con estudio terminado y no hay trabajo eso también en la educación de los padres, ahora tienen mucha soltura, hay que saber educar los hijos".-"Soy clase 70, hice el servicio militar y no me hizo nada malo, al contrario sirvió para valorar cosas...soy partidario del servicio obligatorio por 6 meses, con adecuación a los tiempos de hoy".-"Creo que hay que tomar esta decisión por quien la quiere aplicar. Recordemos que Patricia Bullrich es una ministra que defiende la doctrina Chocobar; que dijo "el que quiera estar armado que ande armado". Y para defenderse "El servicio cívico voluntario" dijo: "Gendarmería es la institución más valorada en nuestro país, la número uno, mucho más valorada que cualquier otra, que la educación pública". La pregunta es ¿que entienden por valores?"-"Este proyecto es un atraso en el tiempo, lamentable que fuerzas de seguridad tomen el papel docente para lo que no fueron preparados".-"Hay escuelas técnicas vacías, con docentes preparados y el equipamiento adecuado. El lugar de los chicos es la escuela pública, gratuita, laica y obligatoria. Eso está legislado. Los gendarmes a la frontera y Estado debe sostener la escuela con los recursos que se necesitan".-"Faltan los militares... ojalá vuelvan y limpien tanta mugre que por culpa de la democracia cada día peor estamos... más desaparecidos. Más sobornos. Más muertes. Más trata. Más robo de bebes y hasta más destrucción de la moral como lo institucional".-"Impresentables el dirigente de Agmer, si viven de paro, no se ocupan de los chicos, solo buscan sus intereses, la gendarmería es un ejemplo para los Argentinos".-"Díganle a los docentes los alumnos le perdieron el respeto y la gendarmería y ejército enseña respeto y enderezan a los torcidos".