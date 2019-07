El Ventilador: Servicio Cívico, entre el futuro y fantasmas del pasado

A través de una resolución, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó el "Servicio Cívico Voluntario en Valores". Se trata de una serie de talleres dirigidos a jóvenes de 16 a 20 años e impartidos por Gendarmería Nacional, cuyo objetivo principal es, según afirman, brindar capacitación en valores democráticos y republicanos a jóvenes que no estudian y tampoco trabajan.



En el texto de la resolución se explica que los interesados podrán anotarse de manera voluntaria y comenzará a implementarse a través de experiencias piloto, en distintos establecimientos designados por Seguridad y por Gendarmería.



La Ministra Patricia Bullrich explicó que este servicio nace como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes para que conozcan sus capacidades y potencialidades personales, el sentido del deber, la capacitación en nuevas destrezas y habilidades y el compromiso con el bien común.



Entonces, ¿dónde radica el nudo de la polémica que despertó esta noticia?



Varias son las voces que se alzaron en contra de esta medida y aseguran que ven en ella la intención de articular nuevamente el regreso paulatino de una especie de Servicio Militar.



Desde el caso del Soldado Carrasco, ocurrido en 1994, la llamada "conscripción" dejó de ser obligatoria y el sistema de instrucción militar entró en crisis.



Desde entonces, la participación de Gendarmería en la formación de los jóvenes viene siendo cuestionada.



Pero, ¿qué ha cambiado en estas décadas? ¿Está preparada hoy la Gendarmería como institución, para formar parte de la educación e instrucción a jóvenes menores de 20 años?



¿Quiénes serán los encargados de diseñar los planes y contenidos de estos talleres? ¿Y las escuelas? Según la resolución 598 del Ministerio de Seguridad de la Nación, se crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores para poder ofrecer una alternativa de contención y formación a todos aquellos jóvenes entre 16 y 20 años que no estudian y tampoco trabajan.



Esa franja de la adolescencia, popularmente conocida como la generación NiNi, son jóvenes que por algún u otro motivo han decidido no estudiar, no han podido hacerlo o han abandonado sus estudios.



Este Servicio Cívico, aseguran desde el Gobierno Nacional, ofrece un espacio de contención, estimulación e incentivo a todos esos chicos.

Pero, para muchos, una pregunta queda en el aire... ¿no debería ser ese el rol de las Escuelas y Universidades?





Desde el oficialismo defienden el proyecto argumentando, entre otras cosas, que una de las funciones de este Servicio será el de incentivar a todos esos jóvenes a terminar sus estudios primarios o secundarios.



Pero, por otro lado, los críticos de esta iniciativa aseguran que no debe ser Gendarmería quien deba tener esa función, sino las mismas instituciones educativas a través de sus diferentes talleres y servicios de asistencia vocacional.



Lo cierto es que hoy en Argentina son cientos de miles los jóvenes que se encuentran sin estudio y sin trabajo. Y cientos los estudios, estadísticas y encuestas que intentan establecer las causas y, más aún, las consecuencias para ellos y la sociedad.



En esa realidad se asienta la idea de este plan. Que además afirma que articulará el monitoreo de los contenidos y el desarrollo de los mismos con Universidades y Organizaciones Civiles.



Pero, aun así, el debate quedó instalado: ¿existen otras alternativas a estos talleres que no impliquen la participación de la Gendarmería?



¿Qué piensan las casas de estudios sobre este nuevo rol del Ministerio de Seguridad? "No es instrucción militar" José Luis Mac Dugall, jefe de la Agrupación V Entre Ríos de Gendarmería Nacional , indicó que "había rumores del proyecto y ahora salió a la luz. Era una cuestión que se venía trabajando desde hace mucho, viene desde la génesis de la Gendarmería porque nosotros queremos colaborar con la ciudadanía, apoyar y trabajar en pos de esos ciudadanos que están necesitados de que el estado esté cerca de ellos".



"Gendarmería viene brindando ayuda desde hace muchos años, quizás en Paraná no se sienta porque no es ciudad fronteriza pero la acción solidaria de Gendarmería en las fronteras es muy fuerte", comentó.



En el proyecto "estuvo trabajando un equipo interdisciplinario, gendarmes de carrera. Se trabajó en los contenidos y con el monitoreo permanente del Ministerio de Educación y Seguridad. A la población le digo que tiene que quedarse tranquila porque es una actitud más de la fuerza. No se va a usar armamento, tampoco uniformes de gendarmes, tampoco se los va a adoctrinar. Simplemente es una puerta que se les abre a estos chicos de que tengan la posibilidad de estar en una institución que va a ser su casa. No es instrucción militar".



"En la primera etapa, de 60 días, se les van a dar algunas materias como Introducción Cívica, Primeros Auxilios, talleres, el tema de liderazgo. Los cupos en esta parte son limitados porque se va a empezar en Campo de Mayo, en Bariloche, Mercedes y otro lugar de Buenos Aires. Serán los primeros institutos", remarcó.



Gendarmería "es fuerza intermedia porque en época de conflicto bélico pasó a ser fuerza del Ejército en caso de agresión exterior. En tiempo de paz, como estamos, Gendarmería pasa a ser una fuerza policial, con una disciplina militar en lo que respecta a lo disciplinario. En lo militar la Gendarmería no participa. Tenemos una capacidad superior a la Policía y por eso actuamos cuando la Policía es superada".



"Nosotros somos una institución armada. A estos jóvenes no se les darán armas, se les dará la posibilidad de que voluntariamente vayan a un lugar donde una institución los va a recibir, les va a dar un desayuno, les va a hacer un control médico y les va a enseñar los valores democráticos, que tienen que ver con la Constitución", resaltó.



En ese sentido, dijo que "En Entre Ríos no se implementó. Será en Buenos Aires, Bariloche, Mercedes en principio. Es una prueba piloto pero se pueden inscribir jóvenes de todo el país. Nosotros no influimos sobre sus decisiones, es voluntario y también tienen un test de vocación. Se les va a dar deportes también". "La Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño choca contra este proyecto" Gladis Martínez, Directora de la Especialización en Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia de la Facultad de Trabajo Social de la UNER , señaló que "cuando escuché la noticia pensé que era falso. Me costó un tiempo darme cuenta de qué se trataba. Hay otras cosas que pensar y que están pensadas en relación a qué hace el estado para contener a quien ya tiene vulnerados sus derechos. Todas las instituciones han nacido con la idea de curar y castigar".



"Los jóvenes son maltratados por los adultos. El modo de pensar de cómo deben ser, es totalmente despectivo. Son jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos porque el estado fue el primero en desprotegerlo y ahora les dice que van a tener que sacrificarse un poco más que los jóvenes de clase media o alta, a quienes seguramente ninguno de los padres enviará al Servicio Voluntario", consideró.



Asimismo, expresó que "se habla de los jóvenes por los casos que salen en la tele. Los casos de suicidios en Entre Ríos son mayores a los casos de adolescentes que matan y nadie habla de eso".



"Los jóvenes son gente maravillosa con un montón de deseos y elecciones, que tienen ganas de hacer cosas. Poco los escuchan. No escucho que reclamen nada. Se habla con un desprecio de los jóvenes que me indigna y duele. Creo que las generaciones adultas en vez de pensar cómo vamos a hacer para dejarles un mundo mejor, estamos pensando de qué manera nos vamos comiendo a los jóvenes", remarcó.



"Hay que especial atención en jóvenes de entre 16 y 18 años. La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños choca contra la de Seguridad Interior", finalizó. "Es una propuesta discriminadora; hay que preguntarse por qué los chicos abandonan la escuela" Lisandro Sedano, Docente y Delegado de AGMER , dijo que "esto es una propuesta discriminadora que tiene como objetivo que discutamos otra cosa y no el modelo económico de fondo, en vez de pensar por qué hay pibes que abandonan la escuela y terminan siendo NINI. Este modelo sacó las becas, las computadoras, el plan Fines que contenían la escuela. Paralelamente aumentó las tarifas, entonces los pibes ahora tienen que salir a laburar".



"El problema de la pobreza y la educación empeoró notoriamente. Si estuvieran los planes que estaban antes, no sería lo que es hoy. Vaciaron las escuelas. Hay que ver cosas de fondo, ver por qué un pibe llega con hambre a la escuela", consideró.



"Gendarmería tiene prestigio, pero tenemos un Premio Nobel que se manifestó en contra de este proyecto. Acá la educación pública tiene ganado su prestigio", agregó.



Además, indicó que "la educación es un derecho humano fundamental, pero hay que garantizarla y para eso hay que garantizar otras cosas. Hay que sacar a los chicos de la pobreza, hacer que estén en la escuela, que les garantice ese derecho fundamental". La opinión de los panelistas El panelista Mariano Kohan, dijo que "festejo que se ocupen de los pibes para algo más que sacarles las computadoras del Conectar Igualdad, para algo más que querer bajar la edad de imputabilidad. No entiendo por qué los pibes tienen que elegir entre trabajar o no hacer nada, o estudiar la carrera que tienen más cerca de su casa".



El periodista Javier Aragón, señaló que "hay un montón de chicos que están en situación de vulnerabilidad total, sin estudiar ni trabajar y son presas fáciles de las bandas narco. Hay que hacer algo con esa gente, con esos chicos".



El locutor Alejandro Abero, resaltó que "es algo militar porque es algo que va a dar Gendarmería. Van a dar clases a gente. Esto es estigmatizante. La gente que no trabaja ni estudia pero que tiene plata, ¿va a ir a tomar clases? Es para todos o para gente que no tiene otra opción".