Servicio Cívico Voluntario: "No es instrucción militar", aseguró gendarme

José Luis Mac Dugall, jefe de la Agrupación V Entre Ríos de Gendarmería Nacional

Se trata de una serie de talleres dirigidos a jóvenes de 16 a 20 años e impartidos por Gendarmería Nacional, cuyo objetivo principal es, según afirman, brindar capacitación en valores democráticos y republicanos a jóvenes que no estudian y tampoco trabajan.En el texto de la resolución se explica queVarias fueron las voces que se alzaron en contra de esta medida y aseguran que ven en ella la intención de articular nuevamente el regreso paulatino de una especie de Servicio Militar.El tema fue debatido durante la edición de este jueves de, el programa que se emite por, donde, indicó que "había rumores del proyecto y ahora salió a la luz. Era una cuestión que se venía trabajando desde hace mucho, viene desde la génesis de la Gendarmería porque nosotros queremos colaborar con la ciudadanía, apoyar y trabajar en pos de esos ciudadanos que están necesitados de que el estado esté cerca de ellos".", comentó."."En la primera etapa, de 60 días,Serán los primeros institutos", remarcó.Gendarmería "es fuerza intermedia porque en época de conflicto bélico pasó a ser fuerza del Ejército en caso de agresión exterior. En tiempo de paz, como estamos, Gendarmería pasa a ser una fuerza policial, con una disciplina militar en lo que respecta a lo disciplinario. En lo militar la Gendarmería no participa. Tenemos una capacidad superior a la Policía y por eso actuamos cuando la Policía es superada".", resaltó.En ese sentido, dijo que "En Entre Ríos no se implementó. Será en Buenos Aires, Bariloche, Mercedes en principio. Es una prueba piloto pero se pueden inscribir jóvenes de todo el país. Nosotros no influimos sobre sus decisiones, es voluntario y también tienen un test de vocación. Se les va a dar deportes también".