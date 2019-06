Eclipse solar: cómo fabricar una cámara oscura para verlo

Sociedad El eclipse total de sol ya tiene su chacarera

Dispositivo casero para ver el eclipse



Ojo con los telescopios



El próximo 2 de julio habrá un eclipse total de sol que será visible en una franja de Argentina, que pasará muy cerca de Entre Ríos, donde oscurecerá durante la tarde. En Paraná, estará eclipsado en un 96 por ciento.Ante este fenómeno, la Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) convocó a los interesados a presenciar el eclipse en un lugar que por su ubicación podría considerarse "estratégico" y es por ello que invitaron para "el próximo martes a las 17, en Bajada Grande" para observar este fenómeno único que no se repetirá en muchos años, desde el muelle.deLuis Trumper, presidente de la AEA explicó que se eligió Bajada Grande y no otro lugar de la ciudad "porque el sol va a estar muy bajo y en el observatorio de Oro Verde, tenemos una hilera de pinos hacia el oeste y no lo vamos a poder ver cuando esté en el mejor momento".Tras ello, aclaró que como esperan una gran concurrencia de público, se cobrará un bono contribución de 50 pesos con lo cual se podrá ver el eclipse solar a través de los tres telescopios que llevará la Asociación. Además indicó que habrá lentes especiales para la venta.Sobre el fenómeno, explicó que sol se verá totalmente negro con un pequeño filamento de luz. "Será un lindo espectáculo", vaticinó; "y lo mejor de todo es que habrá buen tiempo".De todas maneras, afirmó que se debe mirar aun con los filtros adecuados durante cortos intervalos de 10 segundos.Como una especie de cámara oscura, Trumper explicó que se puede hacer un elemento casero para poder mirar el sol durante el eclipse."A un tubo de cartón, le colocas papel aluminio en un extremo con una pequeña perforación en el medio, hecha con una aguja; del otro lado, donde iría el ocular se coloca papel manteca y así se puede mirar; es algo casero y bastante seguro para utilizar"."Hay que mirarlo poco tiempo", enfatizó; y recordó que "comienza a las 16 y se extenderá hasta las 18, hay que mirar de a ratitos porque va transcurriendo lentamente".Respecto a la utilización telescopios para mirar el eclipse, Trumper explicó que "hay que usar filtros profesionales que son los que se colocan adelante del telescopio que utilizan una película muy delgada, llamada Millard, que tienen como aluminio adelante. En las casas de óptica se venden filtros que se colocan en el ocular eso es terrible porque hace foco en el vidrio, lo puede romper y si te da directamente en el ojo la luz solar ampliada por el telescopio te da ceguera inmediata", alertó.El próximo eclipse será el 14 de diciembre de 2020 y en Paraná se verá de forma parcial.