Así se preparan los "cazadores de eclipses" para el espectáculo astronómico

Los "cazadores de eclipses" equipados con trípodes y cámaras de fotos con filtros especiales se preparan para presenciar el fenómeno astronómico que sucederá el 2 de julio y se podrá observar en áreas de San Luis, Córdoba y provincia de Buenos Aires, un "espectáculo del cielo" que generó un gran movimiento turístico en el país.En la ciudad de Paraná, estará eclipsado en un 96 por ciento. Ante ello,Incluso, a través de una fotografía de Federico Bonnet, adelantaron que "así se verá el Sol desde el muelle de Bajada Grande, Paraná, al momento de ser eclipsado el próximo martes 2 de julio. En el lugar instalarán telescopios., titular de la agencia de turismo "Money Tour" de esa provincia, a Télam.La operadora contó que hace tres años ya recibió un mail de un operador turístico de Buenos Aires pidiendo reservas por "200 habitaciones singles cinco estrellas para junio 2019", y que en ese entonces le dijeron "parece que hay un eclipse"."No sólo por su belleza y dramatismo (se suele decir que 'se hace de noche en pleno día', aunque no sea enteramente cierto) sino también porque, cada uno de ellos, solo puede apreciarse en una franja geográfica extremadamente acotada del planeta", agregaron.El eclipse solar ocurrirá el martes 2 de julio y será visible en una franja del país -e incluso en países vecinos- con diferentes grados de profundidad, y a esos lugares ya están llegando miles de turistas, entre los que sesiempre algo más", subrayó a Télam Di Nallo, que da cursos de astrofotografía y de fotografía nocturna astronómica.En cuanto a precisiones técnicas, explicó que lleva"A mi cámara la programo para que saque una foto cada 15 segundos, cosa que no tenga temor a perder el sol. A medida que avance el eclipse voy a ir cambiando los parámetros para la foto que yo quiero", especificó.Para el fotógrafo guatemalteco Iván Castro, "un eclipse es algo que te captura, que tiene una magia y una luz muy especial"."Como fotógrafo tuve la oportunidad de ver fenómenos maravillosos como las tormentas eléctricas, las erupciones volcánicas, arco iris de día y de noche, la Vía Láctea, las aureolas boreales. Pero creo que el eclipse tiene una luz única", destacó.Castro señaló que a este tipo de fenómenos es "importante llevar la ropa adecuada y tratar de contratar los servicios básicos como hospedaje, transporte, alimentación", así como "tener el equipo adecuado y la protección, por ejemplo los filtros solares, que son muy importantes para poder fotografiar la parcialidad del eclipse".Castro contó que uno de los errores de principiante es fotografiar la totalidad con filtro y "eso hace que perdiera de vista el eclipse durante la totalidad"."A raíz de esos errores me prometí que iba a viajar al siguiente y al siguiente, y ya son siete eclipses a los que asistí", indicó.Como consejo final, Di Nallo recomendó: "Si en el momento del eclipse se te traba la cámara o algo parecido, no pierdas el tiempo, dejá la cámara a un costado y disfrutá del eclipse. No te lo pierdas". Fuente: (Télam).-