Rechazan la condena a médico "que salvó las dos vidas"

Sociedad Declararon culpable al médico que se negó a hacer un aborto legal en Río Negro

El médico Leandro Rodríguez Lastra, que enfrentaba un juicio en la provincia de Río Negro por negarse a practicar un aborto para salvar las dos vidas, fue declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión la adoptó el juez Álvaro Meynet, quien en los próximos días informará la pena, que puede ser de hasta 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina. El bebé nació y hoy tiene 2 años de vida.El juez Álvaro Meynet dio a conocer su veredicto este martes por la mañana y en los próximos días informará la pena que le cabe al ginecólogo que puede ser de hasta 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina.Rodríguez Lastra fue declarado culpable en los juzgados de la ciudad rionegrina de Cipolletti, en la causa que lo imputó por negar una interrupción legal del embarazo en 2017 a una joven víctima de violación.Miembros de la agrupación Comunicadores por la Vida, expresaron su rechazo al veredicto dictado por el juez Maynet que declaró culpable al médico Leandro Rodríguez Lastra, condenado por salvar las vidas de una madre y de su pequeño hijo."Sentimos indignación y vergüenza por este fallo injusto de toda injusticia. La justicia argentina hoy cruje, herida de muerte", se aseveró en un comunicado."Cuando no hay jueces capaces de irrumpir contra la iniquidad cunde la injusticia, se propala el resentimiento y se vuelve casi imposible la convivencia. Eso es lo que está pasando hoy. No queremos un país injusto, no queremos un país dividido, no queremos impunidad ni muerte", agregaron, para concluir: "Acompañamos al doctor, a su familia, a los letrados que lo representaron y acompañaron y a todo un pueblo sumido hoy en la tristeza y la indignación. A la vez, reafirmamos nuestra convicción de que salvar vidas no es delito".Rodríguez Lastra es jefe del servicio de Ginecología del Hospital Pedro Moguillansky de la ciudad de Cipolletti. En mayo de 2017 atendió a una mujer de 19 años que sufría fuertes dolores debido a la ingesta de misoprostol, fármaco administrado por una agrupación abortista.El médico tocoginecólogo corroboró que la mujer tenía casi 23 semanas de embarazo y el bebé pesaba más de 500 gramos por lo que determinó, junto con el equipo de médicos y la dirección del hospital, proseguir con el embarazo.Rodríguez estabilizó a la paciente y cuando el bebé cumplió 35 semanas de gestación, se indujo el parto. Días después, el bebé fue adoptado y pronto cumplirá dos años de vida.Sin embargo, Rodríguez y la médica Yamila Custillo, que también se negó a realizar el aborto, fueron denunciados por la diputada por Río Negro, Marta Milesi, defensora del protocolo de aborto no punible.Custillo quedó fuera de la denuncia en mayo de 2018. Pero el proceso contra Rodríguez Lastra continuó ya que el profesional habría frenado un aborto en curso.Las organizaciones CitizenGO Argentina, Abogados por la Vida, Médicos por la Vida, Marcha por la Vida, Estudiantes de medicina por la Vida, Mujeres Independientes Federales entregaron el 14 de mayo al juez Álvaro Meynet y el gobernador Alberto Wereltineck, más de 50 mil firmas digitales pidiendo la absolución del médico."Es evidente que la acusación que realiza la diputada provincial Marta Milesi, que es militante abortista, busca amedrentar a los médicos para realizar abortos, aun cuando estos embarazos sean avanzados", describe la carta entregada a las autoridades."El doctor Rodríguez Lastra cumplió con su deber y con el juramento hipocrático como médico, comprometido con la defensa y el cuidado de la vida. Esperamos se haga justicia", concluye.