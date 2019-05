Declararon culpable al médico que se negó a hacer un aborto legal en Río Negro

La Justicia rionegrina declaró este martes responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público al ginecólogo Leandro Rodriguez Lastra por no realizar un aborto no punible a una joven de 19 años violada y embarazada por un familiar en 2017 en Cipolletti, quien permaneció internada en un hospital hasta el momento de parir.El juez Álvaro Meynet dará a conocer la pena en los próximos días. Como tiene un máximo de dos años, quedará en suspenso y Rodríguez Lastra no irá a la cárcel.La sentencia condenatoria podría también inhabilitarlo para el ejercicio de la medicina por el doble del tiempo de la pena establecida, aunque por ahora podrá seguir trabajando en el hospital de Cipolletti hasta que la condena quede firme.La lectura del fallo comenzó con el anuncio de la decisión condenatoria, y el juez Meynet destacó el hecho de que Rodríguez Lastra no estaba inscripto en el registro de objetores de conciencia, indicóEl juicio contra el médico comenzó el lunes 13 y se prolongó hasta el jueves 16. Durante el proceso declararon el especialista así como la afectada, entre otros.El 2 de abril de 2017 la joven fue derivada al hospital de Pedro Moguillansky de Cipolletti desde el centro de salud de Fernández Oro. Presentaba un cuadro de fiebre y dolor abdominal. Al ser atendida por Rodríguez Lastra, jefe del servicio de Ginecología de la institución, la paciente le explicó que estaba embarazada y había ingerido un fármaco con el propósito de provocarse un aborto.Los análisis revelaron que tenía más de 22 semanas de gestación (5 meses). Rodríguez Lastra decidió no interrumpirlo porque a su juicio iba a poner en peligro la vida de la madre y la del feto que podría haber nacido con graves problemas de salud, fundamentó el profesional.La mujer continuó con la gestación hasta la semana 35, momento en el que le fue inducido el parto. El bebé fue dado en adopción y en la actualidad tiene cerca de dos años.