Suspendieron a docente de Gualeguaychú denunciado por los alumnos

Policiales Aparecieron carteles en una escuela denunciando a un docente por acoso

El escrache público contra un docente del Instituto María Inés Elizalde, de la ciudad de Gualeguaychú, tuvo su correlato en la Justicia, más allá del debate originado en el órgano de gobierno de la institución educativa.La fiscal Carolina Costa recepcionó la denuncia de dos jóvenes y un docente, quienes se refirieron a agresiones y maltratos por parte del docente del Profesorado de Psicología escrachado este martes con carteles en las puertas de ingreso al Instituto Elizalde.El profesor está suspendido del Elizalde donde no podrá tomar exámenes. Asimismo, deberá notificarse de esta suspensión el lunes en la Departamental que dio intervención en la cuestión al órgano superior de la provincia, es decir, el Consejo General de Educación.La Dra. Carolina Costa expresó que "se presentaron tres denuncias, dos estudiantes mujeres y un hombre, quienes manifestaron los problemas institucionales que tienen con ese profesor de una cátedra que dicta no solo Psicología sino también otras carreras. Se trata de insultos, pero no amenazas", aclaró la fiscal.Costa profundizó que en el caso de las alumnas se describió "un cierto menosprecio y que sienten que el docente se dirige hacia ellas menoscabándolas". Estas denuncias serán investigadas y confirmó que están abiertos a recibir nuevas presentaciones de los estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua.Luego de las denuncias, en el tema intervino también la Dirección Departamental de Escuelas que se reunió con los alumnos y el Consejo directivo de la institución a cargo de María Elba Cerrato. En ese encuentro "se tomó la determinación de la suspensión del profesor", adelantó Costa e informó que "accedió a un sumario iniciado contra el docente y notas presentadas por los alumnos durante el año pasado, pero que no tuvieron tanto eco en su momento".A su turno, Héctor De la Fuente, director Departamental de Escuelas, en la noche del sábado ratificó que "el profesor está separado para que no pueda tomar exámenes. Es lo que podemos hacer por el momento mientras está a resolución del CGE que esta semana estará tomando una definición"."Hasta esa definición, el Consejo Directivo del Instituto Elizalde con mi presencia tomó la determinación que no integre ninguna mesa de exámenes en diciembre. Este lunes a primera hora el profesor debería concurrir a la Departamental para ser formalmente notificado porque ya está citado", anticipó De la Fuente. (Reporte 2820)